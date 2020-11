La nouvelle éco : Kooglof, ces coursiers strasbourgeois qui pédalent en toute liberté

A Strasbourg, l’association Kooglof entend redonner leur dignité aux coursiers qui nous livrent nos repas à domicile. Elle a démarré son activité ce jeudi, avec cinq livreurs à vélo et une dizaine de restaurants, déjà. Kooglof veut des coursiers libres. Elle refuse les notes et la géolocalisation.

L’association Kooglof a été créée à Strasbourg par quatre livreurs expérimentés qui souhaitent se détacher les plateformes traditionnelles comme Uber Eats ou Deliveroo. Ils veulent conquérir leur indépendance. L’association doit leur permettre d’acquérir un statut plus confortable, avec un revenu régulier et une couverture sociale correcte.

Kooglof fait déjà travailler cinq personnes. Elle a conclu des accords avec plusieurs restaurants strasbourgeois qui partagent son éthique. D’autres établissements devraient les rejoindre prochainement. Ce jeudi 5 novembre 2020, pour son démarrage officiel, à la pause de midi, elle a livré une quinzaine de clients.

Les livraisons de repas à vélo sont facturées environ quatre euros, au restaurateur comme au client. Un tarif conforme au marché. L’association prévoit aussi de développer un service de livraison plus classique, pour des entreprises ou des particuliers, grâce à des vélos-cargos notamment.

Les livreurs ne seront ni tracés ni notés

Florian Gentelet est l’un des quatre fondateurs de la toute nouvelle association strasbourgeoise : "il y a un petit côté familial, chez Kooglof, qui fait qu'on a plus de plaisir à travailler. Et on travaille pour nous-mêmes!".

Il a lui même pédalé pour Deliveroo pendant un an, à temps plein, avant de prendre son indépendance et de proposer un service de livraison par vélo-cargo sous le statut d'auto-entrepreneur. Il refuse les pratiques en cours au sein des grosses plateformes, comme l'évaluation des coursiers.

Chez Kooglof, "il n'y a pas de système de notation, on essaie de sortir de ce schéma-là. Pareil pour tout ce qui est géolocalisation, on se dit que ce n'est pas nécessaire. On essaie d'éviter le côté "tracking" du coursier et de redonner (au métier) un côté un peu plus humain. On fait en sorte d'être rapide, mais on ne veut pas être surveillé, en fait".

Pour le moment, les cinq coursiers pédalent sans se rémunérer, le temps de se constituer une clientèle.

