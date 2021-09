La nouvelle éco : Koovea veut devenir le leader français du thermomètre connecté

La start up montpelliéraine Koovea lève 2,5 millions d'Euros pour poursuivre sa croissance boostée par la crise sanitaire grâce sa solution de suivi de température des vaccins contre le Covid 19 pendant leur transport.

L'appareil de Koovea se place au plus proche des produits.

Lorsqu'Andrien Content, Yohann Caboni et John Aldon ont créé la start up Koovea en 2O18, à Montpellier, ils n'imaginaient pas que deux ans plus tard, ils allaient devoir face à une telle demande. Koovea a mis au point une technologie, une sorte de thermomètre connecté qui permet le suivi de température de produits devant rester à une température constante.

L'avantage de la solution proposée par Koovea c'est qu'elle est simple, rapide à mettre en place , même à distance. Koovea a donc pu répondre rapidement à la demande des transporteurs de produits de santé, pharmaciens pour la conservations des vaccins contre le covid 19.

Koovea est passé de 10 à 25 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires multiplié par 10 chaque année.

Aujourd'hui l'entreprise poursuit sa croissance, pour se développer à l'étranger. Pour cela, elle annonce une levée de fond de 2,5 millions d'euros.