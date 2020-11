La nouvelle éco : Korian recute des dizaines de personnes dans la Loire

Les besoins pour l'accueil des seniors sont de plus en plus importants.

Nadège Plou, Directrice des Ressources Humaines du groupe Korian, 1200 postes à pourvoir sur toute la France. Combien dans la Loire et ses environs ?

Si on va jusqu'au Rhône nous avons une cinquantaine de postes à pourvoir immédiatement et quasiment autant l'année prochaine. Des postes de soignants mais aussi de cuisiniers, de serveurs.

Le groupe est en expansion ?

Ce sont des emplois structurels. Nous continuons à accroitre nos effectifs au plus proche de nos résidents et de nos patients. Nous renforçons l'apprentissage. Nous ouvrons 500 postes d'aides-soignants en apprentissage. Il y a sur nos 26 établissements qui couvrent la Loire, la Haute-Loire et le Rhône des postes à pourvoir dans ce cadre là et cela s'adresse principalement aux jeunes.

Ce n'est pas trop compliqué de recruter des infirmières et des aide-soignantes en ce moment, ces métiers attirent malgré les difficultés racontées par ces professionnels depuis le début de la pandémie de coronavirus ?

Ce n'est pas simple notamment car il n'y a pas assez de personnes formées sur nos métiers. Nous formons chaque année 20 000 aides-soignants alors qu'il y a 60 000 postes non pourvus aujourd'hui. Chez Korian on peut rentrer par la petite porte pour faire du service ou du ménage et on accompagne nos collaborateurs par la validation des acquis pour les amener sur ces postes au bout de 18 mois de formation

Le site spécial lancé par Korian pour sa campagne de recrutement