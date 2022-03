La nouvelle éco - Kraft déco, un nouveau magasin pour changer de vie à Dijon

Diplômée d’une école de commerce, qui l'a amenée à des postes de Chef de Produit dans l’agroalimentaire et le secteur pharmaceutique, Sarah Juvin ne se sentait pas vraiment à sa place. Une pression qui l'a poussée à repenser sa vie. Après avoir repris et réaménagé des gîtes à Gevrey-Chambertin avec son compagnon Alexis, Sarah Juvin vient d'ouvrir un magasin de décoration rue Piron à Dijon sous l'enseigne Kraft Déco.

Entretien avec cette jeune femme qui a pris son destin en main.

Sarah Juvin invitée de la Nouvelle Eco de France Bleu Bourgogne ce mercredi 16 mars 2022 Copier

Sarah Juvin, gérante de la boutique Kraft Déco à Dijon - Kraft déco

Qu'est ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure?

Il y a déjà le fait que j'avais un travail qui ne me correspondait plus. Je voulais sortir du système du salariat. Et puis, on a eu le projet avec mon compagnon de rénover cinq gîtes à Gevrey-Chambertin. Je me suis rendu compte que la décoration que je mettais à l'intérieur de mes logements plaisait beaucoup. Cela faisait quelque temps que j'avais envie de changer de voile, de prendre un autre tournant dans ma vie. Après un coaching de six mois avec La Citronnière, j'ai décidé de m'orienter sur la décoration intérieure qui est la chose qui me correspondait le mieux. J'avais très envie d'ouvrir un magasin, mais ce n'est pas évident quand on n'est pas commerçante de base. Puis, du coup, on est ouvert depuis samedi. Pour le moment, nous n'avons que des bons retours des Dijonnais. Donc ça fait très plaisir.

Vous avez travaillé pour de grandes entreprises. Est ce que ça a été dur, finalement, de changer de vie?

Oui, il y a une part de courage, je pense, comme dans toute décision, qu'on doit prendre un moment dans sa vie. On sait aussi ce qu'on perd quand on quitte le salariat. Mais voilà, aujourd'hui, je suis hyper contente de pouvoir être la seule cheffe à bord et c'est ce que je voulais. Donc voilà un projet abouti.

Une vue de l'intérieur du nouveau magasin KRAFT DECO rue Piron à Dijon - Kraft Déco

Pourquoi finalement avoir choisi une franchise? Cela ne prive pas un peu de liberté?

C'est une très bonne question puisqu'en fait Kraft, c'est une jeune franchise qui a débuté en 2017 et qui compte aujourd'hui une vingtaine de magasins. Je ne voulais pas du tout être bridée par la franchise. Kraft laisse vraiment une part de liberté puisque aujourd'hui, je passe mes commandes toute seule, c'est à dire que si, par exemple, je vends à miroir, je ne suis pas obligée de le recommander et je ne vais pas le recevoir automatiquement. Je suis vraiment libre de commander ce que je veux dans ma boutique et c'est vraiment ce que je voulais car selon les villes, selon les clients, les demandes sont différentes. Par ailleurs, aujourd'hui j'ai une boutique qui fait au total 190 mètres carrés. Ce n'est pas évident de se lancer toute seule quand on a une grande boutique en plein cœur de centre ville. Dès que j'ai un problème, je peux les appeler. Ils sont disponibles. Il y a aussi quelqu'un qui gère une grande partie de la communication et du marketing. C'est un appui. Je trouve ça super quand on n'a pas une expérience de dix ans derrière soi en tant que commerçant.

Que peut on trouver d'autres dans votre magasin? Quel style de déco?

Des miroirs, des cadres, des bougies, des petits objets cadeaux décoratifs, mais aussi également de l'ameublement, des petites tables basses. On a vraiment une offre hyper complète pour meubler et pour décorer la maison à petits prix. Je peux également faire appel à tous mes fournisseurs pour répondre à la demande d'une personne et pouvoir lui proposer le produit qu'elle recherche. Ça aussi, c'est super chouette!

Quelles sont vos prévisions en termes de chiffre d'affaires?

Ça a été des calculs par rapport à des hypothèses de fréquentation mais aussi par rapport au taux de "transformation" des personnes qui rentrent dans le magasin, et qui achètent, etc. Je vais donner une fourchette entre 200 000 et 450 000 euros la première année. Ce serait très bien.