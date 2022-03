La Toulousaine Philippine de Renty a crée la start-up locale Kraft&You il y a trois ans et dispose depuis le début de l'année d'un espace de co-working au MIN (Grand Marché) de Toulouse. Elle fabrique en Occitanie de la décoration de table en cuir végétal, à destination des restaurateurs.

La nouvelle éco : Kraft&You, une décoration de table écoresponsable pensée et fabriquée en Occitanie

Philippine de Renty a fondé la marque Kraft&You en, 2017, et cette cheffe d'entreprise est depuis le début de l'année installée au MIN (Grand marché) de Toulouse, au plus près de ses principaux clients restaurateurs. L'entrepreneuse conçoit des solutions de rangement décoratives et durables, parmi lesquelles des panières à pain en cuir végétal, fabriquées à Grisolles dans le Tarn-et-Garonne. Une alternative écologique au plastique, au cuir animal ou au papier jetable. Une matière écoresponsable, lavable à base de fibres de bois naturelles sans substances nocives.

Philippine de Renty a une formation de graphiste. Elle participera au Salon SMAHRT, au MEET de Toulouse, du 20 au 22 mars (à destination des professionnels des secteurs de la Restauration, de l'Hôtellerie et des Métiers de Bouche).

Ces objets de décoration, bacs de rangement, sacs, trousses, étuis à lunettes sont aussi utilisés par des commerces, des entreprises comme supports de communication. La crise sanitaire liée au Covid-19 a été compliquée, les contrats étaient à l'arrêt, mais ça repart pour l'hôtellerie-restauration, ce qui donne de l'espoir à cette entrepreneuse qui travaille avec une imprimerie toulousaine ainsi qu'un graveur local.

Philippine de Renty, fondatrice de Kraft&You à Toulouse : des produits en cuir végétal conçus et fabriqués en Occitanie - Kraft&You

