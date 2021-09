La nouvelle éco : l'achat d'une machine rebooste l'entreprise dijonnaise AVS Communication

L'entreprise dijonnaise AVS retrouve des couleurs grâce à un achat : celui d'une machine. La firme spécialisée dans la communication, s'en sert pour couper, découper ou encore cadrer des affiches. "Elle nous permet de découper à la fois des matières rigides ou souple comme du tissu, de la bâche ou des panneaux rigides par exemple", détaille Arthur Deballon, le directeur d'AVS Communication. La machine a pu être achetée grâce à une subvention de plus de 160.000 euros de France Relance.

"Ici, on adore se faire bien voir", un exemple d'affiche produite par AVS Communication. Ici, c'est au stade Gaston-Gérard à Dijon. © Radio France - Cédric Hermel

La production va six fois plus vite

Grâce à cette machine, la production va "six fois plus vite, assure Arthur Deballon. Avant on coupait tout au cutter, au ciseau, à la main, à la règle, à l'équerre et même au compas quand il y avait des arrondis." La conséquence, c'est que le directeur prévoit d'embaucher du monde. "On recherche à l'atelier de fabrication, au pilotage de la machine, à la pose. En clair, ça représente 5 personnes", sourit Arthur Deballon qui va faire passer son personnels de 20 à 25 personnes. Il recrute maintenant alors qu'en février dernier, au plus fort de la crise, il avait du licencier 7 salariés, expliquait-il à France Bleu Bourgogne.

Une nouvelle machine qui fait dire à Arthur Deballon que la crise "est finie" pour son entreprise

Le nouvel outil de production permet non seulement à Arthur Deballon d'embaucher du monde et de réduire ses temps de production, mais aussi de se lancer dans de nouveaux marchés. "On va aller sur le marché des grands de l'impression grand format, de la découpe numérique. En clair, on vise des marchés plus importants en terme de volume, au niveau national et international, beaucoup plus importants qu'aujourd'hui où on est Dijonnais, et où on est limités par une capacité de production qui était faible."

L'entreprise AVS Communication produit des panneaux publicitaires dans cette salle. - DR

"On est au-delà de nos espérances", sourit Arthur Deballon, directeur d'AVS Communication.

L'autre avantage, c'est la hausse du chiffre d'affaire depuis l'arrivée de cette machine. "Aujourd'hui on est au-dessus de nos espérances, et on s'approche de notre record absolu. On est repartis très fort mais est-ce que ça durera ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis heureux aujourd'hui." Arthur Deballon table sur un chiffre d'affaire de 3 millions d'euros annuel.