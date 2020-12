La nouvelle éco : à Limoges France Manufacture réagit face à la crise en lançant sa propre marque

Depuis sa reprise en mars dernier de France Confection à Limoges, la société France Manufacture met tous les atouts de son côté pour ne pas voir disparaître le dernier costumier français en pleine crise sanitaire. "On essaye en tous cas de réagir par rapport à cette situation exceptionnelle" explique Pierre Antoine Constantinides, le directeur des ateliers à Limoges. D'où le lancement par France Manufacture de sa propre marque sur un premier modèle conçu et fabriqué à Limoges.

"La situation est tendue mais ça redémarre bien" Pierre-Antoine Constantinides

Avec le lancement de sa marque France Manufacture a aussi ouvert un magasin d'usine sur le site de Limoges. Il s'agit de garder le lien avec les clients de la région sensibles à la fabrication made in Limoges. "Nos clients se voient proposer une visite d'atelier, ils peuvent voir qui sont les personnes derrière les machines et qui fabriquent les costumes...et dans le magasin d'usine ils peuvent sélectionner les matières qui vont composer leur pantalon et leur veste" précise encore Pierre-Antoine Constandinides qui veut rester positif dans la situation actuelle. "C'est vrai que la situation est tendue mais notre activité redémarre bien" assure t-il.

Des projets pour 2021 et peut-être des embauches

Pour se développer France Manufacture diversifie ses activités. Des tailleurs-jupe pour femmes sont également fabriqués dans les ateliers de Limoges. "Et nous avons énormément de projets pour 2021 mais on attend que l'atmosphère redevienne plus sereine" précise le directeur du site limougeaud. Un site qui travaille sur des produits annexes comme les doudounes made in Limoges. Mais l'objectif en terme d'emploi c'est aussi de reprendre des personnes de France confection qui avaient été licenciées; "C'est clairement notre but" assure Pierre-Antoine Constantinides.

Aujourd'hui 21 salariés travaillent sur le site de France Manufacture à Limoges.