La nouvelle éco : l'activité de nettoyage du groupe grenoblois Ulisse explose avec la crise sanitaire

La crise économique liée à la situation sanitaire touche de très nombreux secteurs mais certains d'entre eux résistent plutôt bien et voient même la demande exploser. C'est le cas du groupe grenoblois Ulisse, spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. Son directeur général, Jean-Jérôme Calvier, en a témoigné sur France Bleu Isère ce mercredi matin.

Cela fait près de 30 ans qu'Ulisse opère dans l'économie sociale et solidaire. Une partie de vos actions se concentre sur les services. De quoi s'agit-il exactement ?

Il s'agit d'une association intermédiaire qui met à disposition du personnel auprès du secteur non-marchand. Nous travaillons avec des collectivités locales, des communes et des associations. Nous avons connu un pic d'activité très important lié aux protocoles sanitaires et notamment par la mise à disposition d'agents d'entretien dans les collèges de l'agglomération grenobloise.

L'activité dans ce secteur a donc explosé pendant la crise sanitaire ?

Depuis la rentrée, effectivement, on constate que, lié au protocole sanitaire exigeant le nettoyage des collèges, le département fait beaucoup appel à nos services et nous mettons à disposition des agents très motivés que l'on forme à ces métiers et qui interviennent pour l'entretien et pour la restauration collective.

Avez-vous dû recruter du personnel ?

Sur l'ensemble du groupe Ulisse, nous remettons en situation d'emploi environ 400 personnes tous les ans. Sur Ulisse service, ce sont 150 personnes et depuis la rentrée, une trentaine de personnes ont été recrutées pour faire face à ce surcroît d'activité.

Est-ce compliqué de recruter des personnes en insertion en cette période de crise sanitaire ?

L'avantage que nous avons c'est que nous sommes un acteur historique de l'économie sociale et solidaire donc nous avons tout un réseau de personnes qui vont nous orienter vers des candidats qui relèvent de l'insertion par l'activité économique et qui vont pouvoir répondre à la demande du département.

Ces personnes travaillent souvent en première ligne face à la Covid-19, on les a souvent appelés les "invisibles" de la crise sanitaire. Comment faites-vous pour les protéger ?

Nous leur fournissons toutes les protections adéquates et nous les sensibilisons aux bons gestes pour qu'ils puissent à leur tour les transmettre aux collégiens.

Cette explosion d'activités est-elle bénéfique pour votre association ?

Oui car elle rend visible des métiers de fameuse seconde ligne de front. Nous travaillons beaucoup sur la collecte et la revalorisation des déchets. Ce sont des activités qui ne se sont pas arrêtées pendant la crise donc c'est un coup de projecteur sur ces femmes et ces hommes qui œuvrent tous les jours à l'intérêt général, notamment au niveau des collectivités locales et du département de l'Isère.

