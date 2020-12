La nouvelle éco : L'adapei 64 présente son projet "le sens des rencontres" au budget participatif 64

Il y a quelques temps dans le cadre de leur cursus, les élèves du BTS "Aménagement paysager" du Lycée agricole de Montardon sont venu soutenir l'Adapei 64 quant à la mise en place d'un parcours naturel au sein de l'établissement médico-social de Sauvagnon. Le but recherché est de rendre ce lieu de vie plus plaisant pour les résidents et créer un lien entre l'établissement et ses extérieurs.

Un projet proposé au Budget Participatif 64

Afin de créer un véritable parcours sportif et sensoriel, le projet "Le sens des rencontres" a été soumis au Budget Participatif 64. Le but étant de le développer afin de faire travailler les 5 sens et la motricité des résidents de tout âges. Un lieu ludique et intuitif qui sera mis à disposition d'autres structures.

Découvrez ce projet sur le site Budget Participatif 64 . Un site où vous pourrez découvrir les près de 400 projets soumis aux votes.

Écoutez La Nouvelle Eco avec le projet "Le sens des rencontres"