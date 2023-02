La Nouvelle éco : l'ADIE aide les petits entrepreneurs du Berry à se lancer

Depuis sa création en 1983, l’ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) accorde des prêts sous forme de micro-crédit d’un montant maximum de 12 000 euros et propose un accompagnement professionnel aux porteurs de projets. Dans le Berry, l’ADIE est présente avec deux antennes, une à Bourges et l’autre à Châteauroux. Elle tient également des permanences dans d’autres villes. En 2022, 173 personnes dans l’Indre et dans le Cher ont bénéficié du soutien de l’ADIE.

Trois rendez-vous dans le Cher

Les équipes de l'ADIE se mobilisent partout en France jusqu’à vendredi à l’occasion d’un événement intitulé “Une semaine pour créer sa boîte”, et notamment dans le Berry. Dans le Cher, ce jeudi 3 février et demain de 14 h à 17 h 30, elle organise une journée portes ouvertes au Comptoir du commerce, 1 bis rue du Maréchal Foch à Vierzon. Vendredi également, une présentation de l’association est prévue de 10 h à 12 h dans les locaux de l’agence Pôle emploi perspective à Bourges.

“Notre objectif est de montrer que l’entrepreneuriat est accessible à tous et qu’il existe des solutions pour le rendre possible, souligne Grégoire Héaulme, directeur régional de l’ADIE. Cette année, on met l’accent sur la reconversion. Selon une étude que nous avons commandée, un Français sur quatre déclare ne pas se sentir à sa place dans sa vie professionnelle.” Selon cette même étude, si un Français sur trois se dit tenté par l’entrepreneuriat, seul un sur dix franchit le pas. D’où la nécessité, estime l’ADIE, d'aider à lever les freins qui existent.