La Nouvelle éco : l'Adie encourage les futurs entrepreneurs de Dordogne à se lancer

L'association solidaire Adie organise une série d'ateliers en Dordogne à partir de ce jeudi 29 septembre. L'idée est d'encourager ceux qui veulent créer leur entreprise à se lancer. L'association propose des financement et un accompagnement.

"Tout le monde peut se lancer." C'est le mantra de l'association solidaire Adie, qui finance et accompagne des micro-entrepreneurs dans leur projet d'entreprise. L'association organise à partir de ce jeudi 29 septembre et jusqu'au 7 octobre des dizaines d'événements en Dordogne. Si vous n'avez pas de diplôme, pas d'apport financier, ou que vous êtes au RSA, vous pouvez vous inscrire pour être accompagné.

Des personnes qui veulent se lancer depuis longtemps et des changements de vie

Beaucoup de volontaires veulent créer leur entreprise en ce moment. "Il y a des personnes qui voulaient se lancer depuis longtemps et qui sautent le pas maintenant grâce à l'embellie économique, mais on a aussi beaucoup de personnes qui veulent changer de vie", explique Clotilde Manière, conseillère Adie en Dordogne. "Un chercheur au CNRS à Paris est par exemple venu en Dordogne pour se lancer à son compte et devenir homme à tout faire", ajoute-t-elle.

L'association propose des micro-crédits, jusqu'à 12.000 euros, pour commencer son activité ou la développer. Elle travaille aussi avec de nombreux partenaires.

Des événements Adie en Dordogne