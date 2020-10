La nouvelle éco : l'Adie organise des ateliers pour accompagner la relance de la création d’entreprise

L'association l'Adie organise ce vendredi à Boves près d'Amiens (Somme), un atelier gratuit à destination des micro-entrepreneurs, qui n'ont pas accès au système bancaire classique. Le but est d'accompagner principalement des chômeurs ou des jeunes dans leur création d'entreprise en leur proposant notamment des micro-crédits.

Et il y a beaucoup de personnes qui veulent créer leur entreprise dans les Hauts-de-France, constate Mathieu Henault, directeur adjoint de l'Adie dans la région : "on est sur des pourcentages de croissance chaque année de l'ordre de 15-20%. Avant c'était beaucoup moins envisagé que maintenant. Ce sont des personnes qui ont un projet, une passion qu'elles souhaitent concrétiser. Oui qui parfois sont bloquées dans leur emploi salarié et qui se disent qu'elle vont créer leur emploi".

La crise du coronavirus a bien sûr changé la donne : "23% des porteurs de projets que l'on a interrogés souhaitent reporter leur création d'entreprise". Mais Mathieu Henault, voit des secteurs qui s'en sortent mieux, notamment dans le transports. Et il fait remarquer que la création d'entreprise prend du temps, et que "dans quelques mois, après la crise, les opportunités seront là".

Pratique : Atelier à Boves ce vendredi 9 octobre à partir de 9h30 et jusqu'à 12h. Numéro pour s'inscrire à l'atelier : 09 69 32 81 10