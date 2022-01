La nouvelle éco : l'Adresse blanche, les robes de mariée à Toulouse

Les boutiques de robes de mariée sont moins nombreuses dans l'hyper-centre toulousain. La faute à la crise sanitaire, aux gilets jaunes, et plus simplement aux départs en retraite. Une ancienne commerçante paloise et sa fille ont décidé de s'installer dans la ville rose avec un concept de show-room.