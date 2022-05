La Nouvelle éco : l'aéroport de Bourges se projette vers l’avenir

L’agglomération de Bourges vient de renouveler sa confiance dans le groupe EDEIS qui gère une vingtaine d’aéroports en France, dont celui de la préfecture du Cher depuis 2017. Un nouveau contrat a été signé pour une durée de sept ans. Il démarrera au 1er juin.

Un effet Covid

Dédié à l’aviation d’affaires, l’aéroport de Bourges a connu une baisse d’activité de 30 % en 2020 en raison de la conjoncture économique. La reprise s’est amorcée dès 2021 pour retrouver un niveau d’avant la crise au trimestre 2022.

Outre ces vols, l’aéroport, dont la création remonte à 1928, est un lieu d’entraînement régulier des écoles militaire (Avord, bien sûr) et civiles. Différentes associations (vols moteurs, planeurs, ULM et aéromodélisme) s’y retrouvent à la belle saison. Enfin, il a une vocation de service public avec l’accueil des vols SAMU, des rapatriements sanitaires et des transports d’organes.

Un parking avions plus grand

Sa superficie s’étend sur 100 ha. Il dispose d’une piste en dur de 1550 m et d’une piste en herbe de 915 m. La superficie du parking qui peut accueillir 4 à 5 avions va être doublée d’ici début 2023, ce qui va également répondre aux besoins de l’entreprise Carbon 01 qui s’y est installée fin 2021.

Un des enjeux pour la société EDEIS est de mieux faire connaître l’aéroport auprès des acteurs économiques du territoire tout en améliorant la qualité de ses services. “À partir de Bourges, il est possible de voyager dans tout l’espace Schengen, précise Christophe Andrault, son responsable d’exploitation. L’aéroport est ouvert 7 jours sur 7 et si besoin la nuit. Certaines entreprises n’y pensent pas mais elles peuvent se regrouper pour utiliser un avion.” La société Monin, de Bourges, y a basé son avion.

Enfin, une borne de recharge électrique va prochainement être installée. En effet, l’aviation électrique se développe pour des activités école et entraînement où une autonomie réduite est suffisante.