La nouvelle éco : l'aéroport Grenoble Alpes Isère entame bien sa saison hivernale

Les touristes britanniques vaccinés peuvent revenir en France plus facilement, pour les loisirs, c'est un soulagement pour l'aéroport ?

C'est effectivement une bonne nouvelle puisque nos skieurs anglais vont de nouveau accéder à nos stations de ski iséroises. On a effectivement une forte demande de nos passagers. Plus les week-end vont avancer, plus on va monter en termes de vols et de passagers, nous serons déjà le week-end du 22/23 à un peu plus de 35 vols, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle et on est ravis de les accueillir.

Ça représente presque un mois quand même sans cette clientèle britannique sur le début de saison. C'est une grosse baisse d'activité pour l'aéroport ? Ça pèse peut-être sur ses finances ?

Alors sur la partie du mois de décembre pas vraiment, puisqu'en fait, on a accueilli énormément de Français qui habitent au niveau de l'Angleterre et qui sont venus passer les fêtes de fin d'année en France. Donc beaucoup de personnes de l'Isère, de l'Ardèche qui sont venues à travers nos avions donc on n'a pas vraiment eu une chute on va dire. On a effectivement une baisse parce qu'il y a n'avait plus de ski pour ces personnes-là, mais les familles ont pu profiter et transiter à travers notre aéroport, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Et il faut savoir qu'on a aussi les autres destinations, donc les Israéliens ont été là, la partie scandinave, c'est plein au départ et plein à l'arrivée, l'Irlande ne s'est jamais arrêté. Ils sont même pleins à l'arrivée, pleins au départ aussi donc on va dire que c'est une continuité de bonnes nouvelles.

Finalement, malgré cette difficulté sur le Royaume-Uni, on peut dire que l'aéroport passe pour l'instant un bel hiver !

Disons que pour le moment, c'est plutôt positif. Et la nouvelle de réouverture de ces frontières-là vient confirmer ce début de saison qui, j'espère, continuera et fera une belle saison.

Dans quelques semaines en février, on pourra décoller vers Oslo (Norvège), vous avez aussi une nouvelle ligne vers Manchester (Angleterre). Et puis, pour la partie française, une ligne vers Bordeaux. Quel est l'enjeu d'ouvrir toutes ces nouvelles lignes pour l'aéroport ?

En fait, c'est très important pour nous parce qu'aujourd'hui, on a besoin de nous diversifier surtout et de pouvoir offrir aussi à nos Isérois un moyen de transport qui leur permet effectivement de voyager, ne serait ce que par exemple à Bordeaux. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle et ça fait partie de notre envie et notre culture.

Vous avez recruté 300 saisonniers pour cet hiver. On sait que certains secteurs ont eu des difficultés à trouver les personnes dont ils avaient besoin. Comment ça s'est passé pour vous ?

Disons que chez nous, c'est plutôt des passionnés. Donc effectivement, ils sont là, on les a formé, ils sont prêts. En tout cas, nos équipes sont contentes et surtout, se tiennent prêtes à accueillir ces passagers.