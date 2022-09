La nouvelle éco - l'agence Babychou Services de Dijon lance une nouvelle campagne de recrutement

Créée en 2017, l'agence Babychou Services de Dijon compte actuellement près de 400 intervenants mais face à une demande toujours forte, elle recrute une centaine de personnes pour effectuer des heures en complément de salaires. Pour quoi faire ? Quels sont les profils recherchés ? Entretien avec Marie Maerten, la responsable de l'agence Babychou Services de Dijon.

Quels sont les services que propose Babychou dans la métropole dijonnaise ?

Babychou services propose tout simplement de la garde d'enfant à domicile. On a toujours besoin d'intervenant(e)s tout au long de l'année et les heures dépendront de ce qu'ils ou elles souhaitent et aussi de leur emploi du temps habituel, sachant qu'on travaille quand même beaucoup avec des étudiantes. Donc, il faut qu'on s'adapte aussi

Est ce que vous recherchez seulement des étudiant(e)s ou également des retraités ou des actifs à la recherche d'un complément de salaire ?

Tout à fait. On recrute vraiment tout type de personnes tant qu'elles ont de l'expérience. L'agence est ouverte à tout le monde. Au niveau du salaire, ça sera plutôt selon l'expérience. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on sera entre 9,87 et 12 € de l'heure.

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent choisir ensuite la zone ou elles vont travailler, par exemple dans leur quartier ?

Oui, je vais faire le maximum par rapport au lieu d'habitation des intervenants et des intervenantes. À savoir qu'après, on a des intervenantes qui ont le permis. Donc elles peuvent aller un peu plus loin, si elles sont d'accord ou pas pour faire quelques minutes de route. Ce sont d'ailleurs ce type de candidature dont nous avons besoin. On cherche des intervenant(e)s d'expérience qui ont déjà fait de la garde d'enfants. Après, au niveau des qualités, il faut forcément qu'elles soient à l'écoute, qu'elles sachent aussi s'adapter, qu'elles aient une bonne présentation et une bonne élocution. Tout simplement parce qu'elles vont aussi participer à l'éveil des enfants. Chez nous, à l'agence, on propose aussi les CAP qui durent sur toute une année, donc elles peuvent très bien s'inscrire pour avoir un diplôme.

Vous recherchez une centaine de personnes. C'est un chiffre impressionnant. Est ce que ça veut dire qu'il y a un gros turn over dans ce genre de travail ?

Pas forcément, mais il y a toujours des déménagements, des changements de vie. Moi, je dirais que c'est plutôt parce que nos services sont très sollicités aussi. J'ai pas mal de demandes à plus de 30 kilomètres de l'agence. C'est vrai que quand ce n'est pas desservi par les transports en commun et qu'il faut le permis, c'est toujours un plus pour les candidats.

Ce qui veut dire que le service à la personne est aussi un secteur en pleine croissance, pas seulement en ville ?

Tout simplement parce que dans les crèches, il n'y a pas forcément beaucoup de place et que les parents ne veulent parfois pas faire 45 minutes de route pour aller emmener leur enfant à la crèche. Il y a des périodes aussi un peu plus calmes. On va dire que les grosses périodes, c'est à la rentrée et juste avant l'été.

Comment ça se passe pour les personnes intéressées ?

Elles peuvent s'inscrire sur notre site ou passer à l'agence ou encore me téléphoner. J'organise entre deux et trois sessions de recrutement par semaine durant lesquelles j'accueille entre deux et cinq intervenantes.

