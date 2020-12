La Nouvelle Éco : l'agence castelroussine Crescendo Conseil developpe le concept d'entreprise libérée

Des horaires de travail libres, une grande autonomie, une souplesse dans la prise des jours de congés... Après deux expériences dans des grosses structures très hiérarchisées, le Castelroussin Fabien Allard décide en 2010 de créer une société, Crescendo conseil, fonctionnant selon une organisation interne différente, qui s'apparente, il le découvrira a posteriori, au concept de « l’entreprise libérée ». Le bilan qu’il en tire aujourd’hui est très positif : “On performe tout en s’amusant, il n’y a pas ou peu d’arrêts de travail, et on a des collaborateurs fidèles et visiblement heureux.”

Suivi de Balsanéo et du hangar de l’aéroport

Crescendo Conseil est une société de service dans le bâtiment qui travaille à 99 % pour des donneurs d’ordres publics. Elle intervient de la conception du projet jusqu’à la réception des travaux. Son rôle est de choisir les intervenants du projet (architectes, bureaux d'études, entreprises ...) dans le cadre de marchés publics et de veiller à ce que tout se passe bien. Sur Châteauroux, Crescendo conseil accompagne actuellement deux gros chantiers : le hangar de l’aéroport et Balsanéo. Elle emploie 17 salariés dont les deux tiers à Châteauroux.

L’entreprise a mis en en place un comité d’entreprise (alors qu’elle n’en a pas l’obligation), autorise les absences pour donner son sang, propose gratuitement chaque hiver la vaccination anti grippale. C’est l’ensemble de ces mesures qui lui ont valu l’obtention de ce prix décerné par Harmonie Mutuelle. Celui-ci récompense des entrepreneurs qui participent à améliorer leur propre santé, celle de leurs salariés ou plus globalement, leur environnement.

Un emballement en cette fin d’année

La crise sanitaire n’a pas bousculé la vie de l’entreprise : le télétravail était déjà possible même s’il est au final peu pratiqué. Son organisation interne basée sur la confiance a même plutôt joué en sa faveur durant cette période estime Fabien Allard : “On a continué à rentrer des affaires. Tout le monde est en autonomie. Il n’y a pas eu de répercussions sur le chiffre d’affaires. Depuis le printemps, les entreprises ont bien intégré les risques Covid sur les chantiers.” En cette fin d’année, Fabien Allard constate même un emballement : “Les aides de l’État poussent les collectivités publiques à sortir les projets des cartons.”