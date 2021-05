La Nouvelle éco : l'agence d'intérim Vitalis Médical de Niort recherche des soignants

C'est un secteur nécessaire et très sollicité depuis le début de la crise du coronavirus : celui de la santé. A Niort, l'agence d'intérim spécialisée Vitalis Médical recherche des candidats pour des offres d'emploi non pourvues.

Infirmiers, aides-soignants, médecins gériatres... Chez Vitalis Médical à Niort, ce sont au total six postes qui ne trouvent pas preneur en ce moment. Dans cette agence d'intérim spécialisée dans le médical, le para-médical et le social présente depuis plus de deux ans à Niort la situation s'est tendue avec la crise du covid-19. "Depuis un an, un an et demi on a énormément de demandes, d'offres d'emploi à pourvoir. Le personnel soignant ne suit pas toujours puisqu'ils sont tous actuellement en poste donc on a de sacrés besoins", explique Delphine Rabiller, responsable de l'agence.

Avec ses équipes, elle multiplie les entrées pour trouver des candidats : annonces sur les sites d'emploi, bouche-à-oreille, réseaux sociaux.

L'intérim se développe

Plus de 400 personnes sont inscrites dans cette agence. L'intérim "était déjà existant dans le secteur mais il se développe de plus en plus. Il faut remplacer les arrêts maladie maintenant les congés payés surtout au vu du déconfinement du mois de mai", explique Delphine Rabiller. Mais les structures, ehpad, hôpitaux... recherchent aussi du personnel "sur du long terme".

Autre problématique, celle des départs. "On a eu des infirmiers ou des infirmières qui souhaitent se reconvertir, changer du tout au tout ou alors rester dans le para-médical et le social mais faire un poste qui n'est plus vraiment au contact des patients et être un peu plus serein entre guillemets dans leur métier", détaille la responsable d'agence. La sortie des futurs diplômés est donc attendue avec impatience.