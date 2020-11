La nouvelle éco : l'agence de communication stéphanoise Lightlab.io dans la lumière

Vous avez fait parler de votre entreprise dimanche soir. C'est vous qui avez projeté "Allez les Verts" sur les murs d'enceinte du Groupama Stadium de Lyon juste avant le derby.

On est une agence de communication spécialisée dans la projection et le videomapping. On avait cette idée depuis quelques mois et le contexte sans supporters nous a convaincu d'y aller. C'était une manière de montrer qu'on peut encore faire des choses pour supporter les Verts. On pensait amuser nos amis, nos proches mais on ne s'attendait pas à ce que la vidéo tourne autant.

Comment vous vous y êtes prises ?

C'est de la projection laser qui est bien plus puissante que de la videoprojection. On est parties tôt dimanche pour faire le tour du Groupama Stadium. Il s'agissait d'être bien à l'extérieur pour ne pas être dans une enceinte privée. Après des repérages, au niveau de la rocade, on a trouvé l'endroit adéquat pour sortir notre matériel. On a ensuite attendu qu'il fasse nuit. On a projeté, filmé, monté et diffusé rapidement.

Vous êtes une agence de com, basée à la cité du design de Saint-Étienne. C'est compliqué en ce moment ?

C'est très frileux. On s'est lancé en mars 2019. La société n'est pas très vieille et on n'a passé plus de temps en pandémie qu'en contexte normal. Heureusement que des projets sont maintenus ce qui nous permet de travailler. Tout ce qui est projection en revanche c'est le néant depuis le mois de mars.