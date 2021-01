La nouvelle éco : l'Agence nationale des titres sécurisés ouvre un troisième site à Charleville-Mézières

Les travaux en cours au dernier étage de l'immeuble occupé par la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes, à Charleville-Mézières, doivent s'achever en avril. Il accueillera une nouvelle plateforme de l'Agence nationale des titres sécurisés.

Après le bâtiment de la Poste et le bâtiment Terciarys, place de la Gare, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) conforte son implantation carolomacérienne et s'installe dans un troisième site à Charleville-Mézières. Les travaux sont en cours au 18A avenue Georges Cornau, au dernier étage du bâtiment de la Chambre de Commerce et d'Industrie, dans le quartier de la gare. Ils doivent s'achever en avril.

Cette nouvelle plateforme de contacts avec les usagers pourra accueillir 83 téléconseillers, qui s'ajoutent au plus de 300 personnes déjà en poste à Charleville-Mézières, soit au sein de l'ANTS, soit chez son prestataire Intelcia. Une première vague de 30 recrutements est en cours.

De nouvelles missions pour accompagner la dématérialisation des démarches

L'ANTS est l'administration qui édite les cartes grises, les permis de conduire, les papiers d'identité, les cartes de séjour et assure le suivi des démarches avec les usagers, par téléphone ou par mail. Avec la dématérialisation de ces démarches et la fermeture des guichets, l'ANTS se voit confier par l'Etat de nouvelles missions, d'où son développement. 2021 marque par exemple le déploiement de la carte d'identité électronique.

"Les préfectures se sont déjà transformées pour les cartes grises, les permis de conduire, les passeports. À partir du mois d'avril, les entreprises qui souhaitent employer un ressortissant étranger pourront faire leur demande d'autorisation en ligne", détaille Anne-Gaëlle Baudouin, la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés.

La région Grand-Est et la communauté d'agglomération Ardenne Métropole ont accompagné financièrement cette nouvelle implantation. Le président d'Ardenne Métropole, Boris Ravignon, mise sur l'installation d'activités de services car les opportunités d'emplois dans l'industrie ne suffisent plus au bassin carolomacérien.

Des discussions pour ouvrir une formation universitaire

Les nouvelles activités de l'Agence nationale des titres sécurisés pourraient également déboucher sur l'ouverture d'une nouvelle formation universitaire sur les métiers du téléconseil. "Nous avons un travail de réflexion sur la manière dont les téléprocédures et les relations avec les usagers doivent évoluer. Ce sont des formations qui peuvent aller jusqu'à bac+5", explique la préfète Anne-Gaëlle Baudouin, directrice de l'ANTS.

Les discussions, qui visent à adapter les formations aux besoins des entreprises du territoire, ont débuté et devraient s'étaler sur les 3 prochains mois.