La nouvelle éco : l'agence Petits-fils d'Amiens intervient auprès des aînés pour rompre l'isolement

L'entreprise privée Petit-fils débarque dans la Somme. Une agence s'est récemment installée 41 avenue Paul Claudel à Amiens. La société vient en aide aux personnes âgées à travers diverses prestations comme l'aide au repas, l'accompagnement pour les courses, le ménage ou simplement pour tenir compagnie. Des services d'autant plus essentiels en cette période où le virus, les mesures barrières et les confinements successifs ont accentué la solitude chez les personnes âgées.

Thérèse ne joue plus seule au Scrabble

Depuis un mois Thérèse, 85 ans, reçoit la visite de Christine, l'une des huit intervenantes de Petit-fils à Amiens. "Cela me tient compagnie, c'est l'occasion de parler, c'est vraiment un lien social parce que toute seule les journées sont très longues", explique l'octogénaire devant sa planche de Scrabble. "Elle vient deux fois par semaine pour jouer avec moi, cela me fait beaucoup de bien", poursuit-elle.

La nouvelle éco : une agence Petit-fils s'installe à Amiens Copier

Christine est une ancienne infirmière. A la retraite, elle a décidé de rejoindre la franchise. Chaque semaine elle rend visite deux fois à Thérèse, en plus de trois autres personnes. "C'est surtout pour m'occuper car c'est difficile de rester chez soi en sachant que l'on peut être utile. On se connait de plus en plus, je connais des membres de sa famille proche. Je trouve cela extraordinaire car c'est convivial, familial, amical,nous sommes tous là pour le bonheur des personnes que nous prenons en charge. C'est très chouette j'apprécie beaucoup", indique Christine.

Une forte demande

Ce sont les enfants de Thérèse qui ont décidé de faire appel à Petits-fils. Il est difficile pour sa fille Catherine, gérante d'un restaurant à Naours, de faire 40 minutes de route tous les jours pour lui tenir compagnie : "Nous y allons souvent, nous nous relayons mais nous sommes tous en activité, nous ne pouvons pas y passer deux heures comme cette dame le fait, ce n'est pas possible".

"En deux mois, nous avons eu une cinquantaine de sollicitations et déjà plus une dizaine de familles accompagnées. D'ici trois ans nous voulons créer une cinquantaine d'emplois d'intervenantes pour répondre aux besoins d'une petite centaine de familles", précise Stéphane Routier, directeur de l'agence d'Amiens.