La nouvelle éco : l'aide à domicile recrute en Seine-Maritime

Comme beaucoup, ils et elles se sont retrouvés en première ligne auprès des personnes fragiles pendant le confinement. Le secteur de l'aide à domicile, dont les associations sont regroupées au sein de l'ADMR, recrute : 450 postes sont à pourvoir tout ce mois-ci dans le département de Seine-Maritime.

"Chaque année on recrute beaucoup, c'est particulier cette année avec la crise sanitaire, explique Olivier Savier, directeur général de l'ADMR 76. Les salariés sont beaucoup intervenus, nous avons aussi limité nos recrutements par manque de visibilité. Et là, il y a un phénomène de rattrapage parce que l'activité ne s'est pas du tout arrêtée, bien au contraire. D'où ce complément en termes de recrutement."

Un travail de fond à faire sur la revalorisation des métiers

Pour Olivier Savier, invité ce jeudi matin de France Bleu Normandie, il est urgent de revaloriser les métiers de l'aide à domicile, au-delà des primes annoncées cet été et qui commencent à être versées : "Les premières primes en effet sont arrivées, le médico-social a été encouragé par ces primes, mais il y a un travail de fond à faire sur la revalorisation de ces métiers. En juillet, j'ai remis à l'ensemble des élus les propositions de l'ADMR pour la loi Grand âge et autonomie, dont fait partie la revalorisation des salaires et des métiers."

Olivier Savier, directeur général de l'ADMR 76, dans les locaux de France Bleu Normandie. © Radio France - Thomas Schonheere

D'autant que ces métiers sont de plus en plus compliqués, avec les protocoles sanitaires strictes qu'il faut respecter : "Clairement, c'est bien plus compliqué, que ce soit pour des infirmiers qui interviennent que pour des aides à domicile. Mais ça ne nous arrête pas."

Les recrutements, ces jours-ci, se font en partenariat avec Pôle Emploi, des postes ouverts même à ceux qui n'ont pas d'expérience : l'académie ADMR propose CDI, mais aussi formation et stage. Toutes les informations à retrouver sur le site de l'ADMR.