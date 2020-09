La nouvelle éco : l'aide financière "coup de pouce vélo" cartonne à Strasbourg

Entre deux changements roues, Stéphane, l'un des deux réparateurs de vélo de l'atelier Bike Avenue, à Strasbourg, parvient à décrocher le téléphone. Masque logé sous le menton, le jeune homme a souvent la même réponse : "On va avoir du délais, j'aurai rien avant le 14 octobre." Au bout du fil, un énième client appelant pour "le coup de pouce vélo". Une aide financière de 50 euros pour réparer son vélo qui a beaucoup de succès.

Les magasins de vélos en surcharge de travail

Lancée par le gouvernement juste après le déconfinement du 11 mai, le dispositif réduit la facture de 50 euros pour les réparations de vélos. Il suffit de se rendre dans un magasin partenaire pour en bénéficier. "Cinquante euros, effectivement ça change la donne, ça m'a incité à venir, je vais essayer de ne pas dépasser la limite, puis s'il faut je rajouterai au bout", sourit Benoît, qui a dû réserver un mois à l'avance pour avoir un créneaux.

On fait une quinzaine de vélo par jour, le téléphone sonne toutes les cinq minutes" - Vincent, réparateur de vélo

Le dispositif séduit également Sandrine, au guidon de sa bicyclette : "C'est une bonne action, surtout à Strasbourg où on a quasiment tous un vélo, c'est très utile de les faire réparer." Fixation de pédaliers, changement des pneus, roues voilées... Le nombre de réparation est monté en flèche. "On fait plus d'une quinzaine de vélos par jour, le téléphone sonne toutes les cinq minutes, beaucoup de personnes viennent", déclare Vincent, réparateur de vélo depuis deux ans.

Les pertes du confinement amorties

Le concept fonctionne tellement bien que Bike Avenue, fermé pendant les deux mois de confinement, a vu son chiffre d'affaires doublé. De quoi prendre une revanche sur les pertes enregistrées et même se relancer. "En l'espace d'un mois et demi on avait de nouveau rattraper le chiffre perdu", constate Sylviane Ollier, gérante du magasin.

D'autres ateliers partenaires de l'opération ont jeté l'éponge face à la charge de travail. Autre problème : les délais de remboursement ont été, au début, plus long que prévus. "On doit faire office de banque, car on avance les frais pour ensuite être remboursé", prévient Sylviane Ollier. Aujourd'hui, le magasin est remboursé en moyenne en huit jours, contre plus de trois semaines auparavant.