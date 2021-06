La nouvelle éco : "l'Airbus des batteries" automobiles recrute en Charente

C'est ce qu'on appelle "l'Airbus des batteries" : plusieurs pays européens se sont rassemblés pour fabriquer des batteries européennes, et ainsi faire concurrence aux usines asiatiques qui viennent jusqu'en Europe pour proposer des batteries à moindre coût. La batterie c'est l'avenir : le nombre d'immatriculations de véhicules électriques ne cesse d'augmenter. La société ACC a été créée pour l'occasion, pour moitié par SAFT-Total, pour moitié par Stellantis qui regroupe les constructeurs français PSA et allemand Opel. Un centre de recherche-développement s'est installé à Bruges près de Bordeaux. Nersac fabriquera en petit nombre les prototypes de batteries, qui seront ensuite produites à grande échelle dans deux "giga factories", à Douvrin dans les Hauts de France, et à Kaiserslautern en Allemagne d'ici 2025.

23 postes à pourvoir d'ici la fin de l'année

Pour démarrer la production d'ici la fin de l'année à Nersac, ACC a besoin de 46 techniciens : 23 ont déjà été recrutés, 23 autres sont nécessaires. Ce sont des techniciens de maintenance, de production et d'industrialisation, pour des métiers très pointus, qui demanderont une formation particulière. Pôle Emploi, l'association pour l'emploi des cadres, et le groupement d'employeurs en Charente insistent sur les conditions de mobilité attractives qui encadrent ces offres d'emplois du futur : aide au déménagement et à la recherche d'emplois pour les conjoints.