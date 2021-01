La Nouvelle Eco : l'AMAP de Brive pénalisée par le couvre-feu pour la livraison de paniers de produits locaux

Elisabeth Carbone, administratrice d'AMAPiens au Pays de Brive, redoute un découragement des consommateurs et paysans à cause du couvre-feu, qui complique la livraison des paniers de produits locaux.

Chaque jeudi soir entre 18h30 et 19h30, c'est normalement un rituel pour la soixantaine de consommateurs abonnés à l'AMAP du pays de Brive : ils viennent récupérer un panier de produits frais, fournis par une vingtaine d'agriculteurs du secteur. Mais depuis l'élargissement du couvre-feu à 18h, la récupération des commandes est bien plus compliquée et certains risquent de se décourager selon Elisabeth Carbone, l'administratrice d’AMAPiens au pays de Brive, qui est aussi secrétaire générale du Mouvement interrégional des AMAP en France.

Une demande de dérogation restée sans réponse

A Brive, l'AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) a réussi à avancer l'horaire de livraison, après avoir négocié avec la mairie pour utiliser le local plus tôt. Il a aussi fallu s'assurer que les paysans et les consommateurs seraient aussi au rendez-vous. "Ça complique vraiment les choses, donc on demande au gouvernement une dérogation pour les livraisons en circuits-courts, après 18h" explique Elisabeth Carbone.

A ce jour aucune réponse n'est venue. Dommage, car la crise sanitaire a redonné le goût et l’envie de manger des produits locaux à un certain nombre de consommateurs. "Avec le premier confinement, on a vu une augmentation importante des créations d'AMAP au niveau national et le nombre d'AMAPiens a vraiment beaucoup augmenté" insiste la corrézienne qui a également un regard sur ce qui se passe dans tout le pays. Elle souligne que, dans le secteur de Brive notamment, les agriculteurs ont vraiment de quoi nourrir encore plus de monde.

Il y a un effet de découragement, du côté des consommateurs comme des agriculteurs.

Elisabeth Carbone redoute que ce couvre-feu finisse par dissuader certains consommateurs, car habituellement la plupart vont récupérer leur panier après le travail. Selon elle, le découragement menace aussi les agriculteurs, car ils préfèrent travailler dans leurs champs quand il fait jour et livrer leur production en soirée.

"C'est vraiment contradictoire avec le plan de relance du gouvernement, qui met en avant justement la relocalisation et le consommer local" ajoute l'administratrice d'AMAPiens au pays de Brive. Elle estime même qu'un reconfinement serait paradoxalement plus simple à gérer pour les AMAP car, dans ce cas de figure, ces associations peuvent livrer à leurs horaires habituels, grâce à la dérogation accordée pour faire ses courses alimentaires.