La nouvelle éco : l'ancien rugbyman Gillian Galan lance sa boisson fonctionnelle

Il a été troisième ligne au Stade Toulousain et l'US Montauban. Gillian Galan, 30 ans, a mis sa carrière entre parenthèses à cause de ses problèmes de santé et se lance dans d'autres aventures. Il lance bientôt "Nooto", sa marque de boisson fonctionnelle, qui fait du bien au corps.