La nouvelle éco : l'animalerie au siège isérois MaxiZoo enregistre un chiffre d'affaires record

Les Français sont de plus en plus nombreux à chouchouter un animal de compagnies et ça réussit à l'enseigne spécialisée MaxiZoo. Le leader du marché en France dont le siège se trouve à Vaulx-Milieu dans le Nord-Isère enregistre un chiffre d'affaires record de 330 millions d'euros en 2021.

MaxiZoo fait partie de ces entreprises auxquelles la crise sanitaire a bénéficié. Les Français sont nombreux à avoir adopté ou acheté un animal et se tourne vers les enseignes spécialisées pour les dorloter, ce qui a fait battre un record de chiffres d'affaires à l'enseigne en 2021 explique Jean-Philippe Blasco, directeur commercial de MaxiZoo France.

France Bleu Isère : 28% de chiffre d'affaires en plus en 2021, cela veut dire que les Français sont de plus en plus nombreux à avoir des animaux de compagnie ?

Jean-Philippe Blasco : Ça veut dire que le marché de l'animalerie augmente. Il augmente au niveau mondial, il augmente au niveau européen et il augmente bien sûr au niveau français. Alors oui, les Français sont de plus en plus nombreux à avoir des animaux de compagnie, mais aussi MakiZoo a augmenté sa présence en France avec l'ouverture de nombreux magasins. MaxiZoo a aussi développé sa présence sur Internet, ce qui augmente notre notoriété donc, il y a les deux effets : l'augmentation du marché et un effet aussi qui est lié à l'augmentation de notre capacité à capter des nouveaux clients.

C'est donc un marché qui, finalement, n'a pas été trop dérangé par la crise sanitaire, qui a continué de se développer !

Je dirais même plus : la crise sanitaire a fait que les personnes se sont recentrées sur leur foyer. Outre effectivement tout ce qui tourne autour de la maison, les animaux de compagnie sont aussi venus renforcer cette présence qu'ont souhaité les gens auprès d'eux. Et donc, ça veut dire que nos clients qui avaient un animal, voire deux, ont fait l'acquisition d'autres animaux, et d'autres part des personnes qui n'avaient pas d'animaux, que ce soit par le fait qu'ils sont peut-être aujourd'hui plus en télétravail ou parce qu'ils ont eu besoin de recentrer leur famille sur des valeurs importantes, ont fait l'acquisition d'animaux de compagnie.

En 2022, vous voulez ouvrir 45 magasins en France. Le premier, c'était à Échirolles en 1993. Parmi ces nouveaux magasins, il y en aura en Isère ?

Aujourd'hui, je n'ai sur le plan de développement de magasins qui sont inscrits dans le département du 38, mais il y aura des magasins dans les trois prochaines années qui ouvriront dans le département. Puisque notre plan de développement, il est clair et il est effectivement d'ouvrir 45 magasins par an au moins sur les trois prochaines années. On va se développer, bien sûr à travers notre offre, mais aussi à travers le développement de services. Ça peut être des services digitaux autour de soins pour les animaux, autour de conseils et tous les services qui peuvent tourner autour du bien être et de l'alimentation de l'animal.

On voit le prix des matières premières augmenter dans un contexte international sous tensions. Est-ce que ça peut avoir des répercussions sur vos produits, notamment sur l'alimentation animale ?

Aujourd'hui, on est dans un contexte inflationniste évidemment. Il y a des contraintes d'approvisionnement, des problèmes à la fois au niveau des matières premières, mais aussi au niveau des transports. Le prix des containers a largement augmenté, il a quasiment été multiplié par dix. Donc aujourd'hui, on ne peut que répercuter ce genre d'augmentation, même si ce n'est pas une volonté d'augmenter ni la marge ni les profits, mais simplement de rester alignés dans un secteur qui doit aujourd'hui demeurer concurrentiel.