La nouvelle éco : l'année sera bénéficiaire pour France manufacture à Limoges

A Limoges, l'entreprise France Manufacture connait un nouveau souffle. C'est le nouveau nom de France Confection placée en liquidation judiciaire et reprise par une nouvelle équipe dirigeante en mars dernier. Aujourd'hui malgré la crise sanitaire le nouveau patron se montre très confiant. "Depuis le déconfinement, l'activité a bien repris, notamment pour le sur-mesure" explique Ludovic Gaudic. De nouvelles gammes ont été développées dans l'entreprise qui fabrique également des tailleurs pour femmes haut de gamme ce qui amène de nouveaux clients affirme encore le patron de la société.

Un plan de relance qui va permettre d'investir

"On est aussi ouvert avec toutes les marques qui seraient prêtes à relocaliser en France" explique encore Ludovic Gaudic qui voit aussi d'un bon œil le plan de relance du gouvernement. "Ce qui m'a surtout intéressé dans ce plan de relance c'est l'investissement industriel qui devrait nous permettre de moderniser nos vieux ateliers" souligne t-il également car France manufacture a besoin de 150 000 euros et des subventions seraient les bienvenues. Concernant l'emploi il espère aussi pouvoir réembaucher localement pour arriver de 22 personnes aujourd'hui à une trentaine à terme.

Une année qui s'annonce bénéficiaire

Le chiffre d'affaire annuel devrait atteindre entre 700 et 800 000 euros cette année. Et ce avec un bénéfice d'environ 50 000 euros. Ce sont les chiffres avancés par Ludovic Gaudic qui se montre très confiant et d'autant plus que selon lui "Ce résultat est très positif surtout pour une société qui était déficitaire de façon chronique auparavant". Et ça permettrait d'avoir une bonne capacité d'autofinancement à l'avenir conclut encore le dirigeant de France Manufacture.