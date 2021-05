La Nouvelle-éco: l'AOC des crémants de Bourgogne mise sur le retour des terrasses

Dans une semaine tout pile, on va pouvoir retrouver les terrasses de nos bistrots. Et même si le nombre de places sera limitée, cela reste une bonne nouvelle pour nos producteurs de crémant. En un an, avec les confinements et les couvre-feu, l'AOC de Crémant de Bourgogne a perdu 10 % de son chiffre d'affaires car le vin mousseux se déguste surtout lors des repas de famille, des grandes assemblées, et sur nos terrasses de bistrots durant la belle saison.

En Bourgogne, 1600 à 1700 viticulteurs apportent une partie de leur raisins aux caves qui élaborent du crémant. On compte 37 "élaborateurs" en Côte-d'Or et les vignerons sont de plus en plus nombreux à leur apporter du raisin.

Pierre du Couëdic est le directeur de l'AOC des crémants de Bourgogne.

La crise sanitaire vous a t-elle fait perdre des clients ou des marchés ?

Pierre du Couëdic "Non, je ne pense pas, même si la situation a été assez dure pour les vins effervescents, car nous sommes un produit festif, et le confinement nous a en effet perdre 10% de notre chiffre d'affaires"

Peut-on rattraper facilement cette perte ?

"Oui, on reste facilement optimiste, avec une reprise en douceur sur le marché national. Et puis de façon plus vive à l'export. On a un marché européen très dynamique notamment avec la Grande Bretagne . Et non ce n'est pas du au Brexit, on pensait que les gens étaient en train de faire des stocks, mais en fait il y a un vrai engouement pour les vins effervescents, notamment le crémant de Bourgogne. Et puis les pays scandinaves sont aussi très demandeurs."

Vous misez vraiment sur la réouverture des terrasses ?

"Oui, l'été est un de nos pics de consommation , car le crémant n’est pas réservé aux fête de fin d'année. On l’apprécie aussi lors des apéros de la belle saison. 20% de nos crémants sont des vins rosés qui se vendent très bien durant l'été."

On a tous à l'esprit le méchant coup de gel du mois dernier. Aura-t-on du crémant cette année ?

"Oui, car il faut deux ans pour produire une bouteille de crémant. Les vendanges de 2021 seront donc dégustées en 2023 et entre temps il y aura de nouvelles récoltes. Et puis nous avons des stocks qui permettent de lisser la mauvaise année. On a un mécanisme de réserve, on va pouvoir libérer du volume, et ne pas rester à sec."