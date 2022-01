La Nouvelle Éco : l’AOP Chavignol manque de lait pour satisfaire la demande

La notoriété du crottin de Chavignol, reconnu AOP (Appellation d’origine protégée) en 1976, a depuis longtemps dépassé les frontières du Berry. “On en trouve partout en France”, confirme Dominique Verneau, président du syndicat du crottin de Chavignol qui réunit l’ensemble des éleveurs et fromagers de l'AOP. Près de 14, 5 millions de fromages sont commercialisés chaque année.

L'aire d'appellation s'étend sur 256 communes

Si l’élevage de chèvres dans le Sancerrois remonte au XVIe siècle, impossible de dater avec précision l’apparition du célèbre crottin dont le nom viendrait du terme berrichon “crot” qui signifie “trou”. Un ouvrage de 1829 en fait déjà mention. Son aire d’appellation s’étend sur 256 communes du nord du Cher et quelques communes limitrophes du Loiret et de la Nièvre.

Contrairement à d’autres AOP, le crottin de Chavignol n’a pas vraiment souffert de la crise sanitaire. L’essentiel de la production est vendu dans la grande distribution, qui est toujours restée ouverte. Seuls quelques producteurs fermiers qui font de la vente directe ont été pénalisés lors du premier confinement mais ont très vite trouvé des solutions pour écouler leurs fromages.

La présence d'élevages de chèvres est connue dans le Sancerrois depuis le XVIe siècle. - Divino Conseils

Les ventes sont en progression alors que la production, elle, a du mal à suivre. Elle a même régressé de plus de 40 tonnes entre 2020 et 2021. “On estime le manque à 1,1 million de litres de lait”, indique Dominique Verneau. Installer de nouveaux producteurs est donc une priorité dans un contexte de revalorisation du prix du lait mais avec la difficulté de trouver du foncier disponible. Des actions sont notamment menées afin de faciliter les transmissions d’exploitations avec l’appui de la Chambre d’agriculture du Cher et du CRIEL (Centre Régional Interprofessionnel de l’Economie Laitière) qui fédère les cinq AOP fromagères de la Région Centre Val de Loire.

Du 26 février au 6 mars, des éleveurs seront présents comme chaque année pour faire déguster leurs fromages au Salon de l’agriculture à Paris. “On ne peut pas ne pas y être, c’est important de se montrer”, souligne Dominique Verneau.