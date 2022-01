La nouvelle éco : l'APESA vient en aide aux entrepreneurs en difficulté depuis deux ans

En 2021, l'APESA a traité dans la Somme sept dossiers. Sept entrepreneurs en détresse psychologique dans le secteur du bâtiment notamment ou de la restauration, certains avec des idées suicidaires. Pour repérer ces hommes et ces femmes en difficulté, l'APESA dispose de plusieurs dizaines de sentinelles qui peuvent faire des signalements. "Les sentinelles sont chargées de détecter les gens qui sont en souffrance psychologique aiguë et en fait, ce sont souvent soit des hommes de chiffres, des experts comptables, des commissaires aux comptes", explique, le président de la APESA dans la Somme, Gérard Diruy, par ailleurs président sortant du tribunal de commerce d'Amiens. "Ça peut être également des avocats, des juges, ça peut être des greffiers ou alors des administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires."

Une fois le signalement fait par ces sentinelles, l'entrepreneur qui l'accepte peut donc être accompagné par l'APESA : "Il y a d'abord un premier entretien au niveau national, un entretien téléphonique et ensuite une orientation pour certaines personnes qui en ont besoin vers des psychologues du département. On a actuellement une vingtaine de psychologues dont onze qui ont signés une convention."

Une crainte pour 2022 avec la fin des PGE

Ce que constate Gérard Diruy, c'est que ces entrepreneurs n'avaient pas, avant la création de l'APESA, cette possibilité de s'exprimer : "En fait, on ne sait pas parler aux gens. Comment leur expliquer qu'on peut peut être les soutenir ou les aider? Et c'est ça qui est difficile. C'est un travail avec beaucoup d'attention et d'écoute."

2021 a été une année plus calme que 2020 sur le plan des faillites constate Gérard Diruy. Mais pour 2022, il veut rester prudent, notamment avec la fin des prêts garantis par l'Etat pour les entrepreneurs : "Il me semble que 2022 reste à peu près dans la même orientation que 2021. Maintenant, je ne peux pas l'assurer parce que ça va dépendre aussi du remboursement des PGE. On a quand même des problèmes d'inflation, des problèmes de croissance, des problèmes d'approvisionnement et même de ressources humaines. Donc, pour les entreprises, c'est assez difficile actuellement."

Si vous êtes chef d'entreprise et que vous ressentez du mal être, vous pouvez appeler directement l'APESA au 0 805 65 50 50.