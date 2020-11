La nouvelle éco : l'appel des producteurs de pommes à cidre

Leurs ventes ont chuté de 50% durant le confinement du printemps dernier. Les producteurs de pommes , de cidre et de poiré lancent un appel à la solidarité territoriale.

Les pommes à cidre sont abondantes et précoces cette année

C'est l'Union Nationale Interprofessionnelle Cidricole qui lance cet appel. Elle rassemble tous les acteurs de la filière ( producteurs de pommes à cidre et de poiré, transformateurs, artisans et coopératives ). Autant de professionnels frappés aujourd'hui de plein fouet par la crise de la Covid-19.

Une perte de 50% pendant le confinement

Alors que le secteur était en plein essor il y a un an avec 80 millions de litres de cidres vendus en France et 10 millions à l'exportation (soit une progression de 3,3% en 2019) tout s'est soudainement effondré ! Les ventes de cidres ont chuté de près de 50% durant le premier confinement. Et comme la récolte des fruits, qui a commencé en octobre, s'annonce abondante, les stocks vont devenir très compliqués à écouler. Une situation qui aggrave lourdement les difficultés des producteurs. Ils sont près de 2000 en France dont 350 en Normandie. La Normandie compte environ 7000 hectares de vergers.

Un courrier envoyé à 6000 maires

La filière a donc décidé de lancer un appel à "la solidarité territoriale" . Sous la forme d'un courrier envoyé à plus de 6000 maires en Normandie, en Bretagne et dans les Pays de Loire. Un courrier pour inviter les mairies à avancer leurs achats de cidre ou de poiré sans attendre la fin de l'année ou la période traditionnelle de la galette des rois , très propice à la consommation de ces boissons dans l'ouest de la France.

Un décret

La filière s'appuie sur un décret paru le 22 juillet dernier. Décret qui permet (sous certaines conditions) aux collectivités de conclure des marchés publics sans publicité ni mise en concurrence lorsque cela concerne la fourniture de denrées dont la vente a été perturbée par la crise de la Covid. Cidres et poiré en font partie. Les élus qui veulent adhérer à cette démarche et répondre à cet appel peuvent s'adresser à la Maison Cidricole de Normandie :

info@maison-cidricole-normandie.fr