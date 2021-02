La nouvelle éco : l'appli Medelse aide les professionnels de santé à s'adapter à la crise sanitaire

40 000 professionnels de santé rassemblés sur une application. Cette application c'est Medelse, elle facilite la liaison entre ces soignants et les établissements de santé selon les disponibilités des uns et les besoins des autres. L'entreprise basée à Paris propose notamment une aide aux professionnels sur la partie administrative de leur mission. Elle collabore après près de 1500 établissements de santé en Île-de-France.

Forcément, la crise sanitaire a eu un lourd impact sur l'activité de l'entreprise, comme le raconte Thomas Gendron, son fondateur :

On a mis à disposition notre communauté de professionnels pour faire face à la crise. En tout 62 000 heures d'exercices ont été délivrées via Medelse.

L'entreprise a également observé un changement de comportement du côté des professionnels de santé libéraux. Avec la baisse d'activité dans leurs cabinets, nombre d'entre eux étaient soudainement disponibles pour venir en renfort dans les hôpitaux, les cliniques et les EHPAD de la région. Parfois pour des contrats d'une journée, dans l'urgence.

Faciliter le déploiement de la vaccination

Désormais avec la campagne de vaccination, Medelse travaille avec les établissements de santé mais aussi les mairies d'Île-de-France pour favoriser son déploiement et faire coïncider à la fois l'approvisionnement en doses, les besoins en ressources humaines et les disponibilités des patients. Mais Thomas Gendron déplore encore des lenteurs du côté de l'approvisionnement :

Il va maintenent falloir que la question de l'approvisionnement des municipalités soit plus claire, pour qu'on puisse travailler au mieux au côté des mairies.

Dans ce contexte d'urgence et d'incertitude, la mission de l'entreprise "c'est de faire en sorte que des professionnels de santé soient là en moins de 24 heures pour les centres de vaccination et permettre aux patients de se faire vacciner le plus rapidement possible, que ce soit pour la première ou la deuxième dose" précise son fondateur.

Dans les prochaines semaines, Medelse travaille sur le déploiement de la campagne de vaccination dans le secteur des entreprises privées : la seule solution possible, selon Thomas Gendron, pour permettre la reprise de toute activité économique.