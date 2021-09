La nouvelle éco : l'appli savoyarde RunMotion Coach compte plus de 250.000 utilisateurs

Romain et Guillaume Adam ont lancé en novembre 2018 l'application RunMotion Coach. Basés au Bourget-du-Lac, ces deux jeunes savoyards comptent aujourd'hui plus de 250.000 utilisateurs. Leur application mobile de coaching en course à pied est leader en France.

Cette appli RunMotion Coach propose des programmes personnalisés d'entraînement selon le niveau, l'expérience et l'objectif du coureur, sur route ou trail.

"Qu'on veuille débuter la courses à pied ou qu'on préparer un trail, notre appli aide les personnes à s'entraîner, se préparer" explique Romans Adam, fondateur de l'application.

Beaucoup de nouveaux utilisateurs pendant les confinements

"La crise sanitaire au départ c'était pas évident pour nous, l'appli était sortie depuis à peine un an, notre principal marché c'était les coureurs qui préparent des courses et du jour au lendemain il n'y avait plus de course" explique Romain Adam. En revanche, les confinements ont poussé d'autres personnes à se tourner vers l'application.

"Les gens qui s'entrainaient en club, les stades et les salles étaient fermés, ils se sont retranché vers des solutions digitales et ces gens sont restés dans la durée".

Romain et Guillaume Adam, fondateurs de RunMotion Coach. - RunMotion Coach

Plus de 250.000 utilisateurs en Europe

"On est sur un modèle de start-up, pour le moment on investit plus qu'on ne gagne d'argent, on vise à croitre encore pour réaliser plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaire quand on aura encore plus d'utilisateurs" explique Romain Adam.

L'application s'adapte aux besoins des clients et propose régulièrement de nouveaux programmes, de plus en plus diversifiés. Les derniers programmes proposés sont : "perte de poids" et "arrêter de fumer".