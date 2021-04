La Nouvelle Eco - L'application corrézienne Witick à la conquête des transports urbains des grandes villes

C'est une start-up discrète, mais extrêmement créative. La société corrézienne Myzee Technology, basée à Ussac, vient de boucler une levée de fonds de 1,3 million d'euros, afin de financer l'extension de son application de réservation de trajets en transports en commun, Witick, lancée à Bordeaux il y a deux ans.

Witick permet d'acheter et de valider un titre de transports en commun, en un clic, en présentant son téléphone portable devant une borne en montant dans le bus ou dans le tram. Plus besoin d'avoir de cartes ou de tickets, "c'était l'objectif", explique le Président de Myzee Technology, Romain Combe, "ne plus faire la queue à un distributeur, ne plus avoir de ticket ou de carte que l'on oubli ou que l'on perd". Le système a été lancé voilà deux ans dans les transports en commun de Bordeaux Métropole, avec un certain succès puisqu'il y a "plus de 200.000 utilisateurs, et on représente aujourd'hui 20 à 25% des ventes de titres de transports sur la métropole de Bordeaux" se réjouit Romain Combe, qui ne compte pas s'arrêter là.

Aujourd'hui Bordeaux, demain Brive et Limoges ? Puis, Paris ou Nantes ?...

Le but de la levée de fonds effectuée en janvier auprès de différents "business angels" (des investisseurs) est précisément de se développer, "de recruter, d'agrandir l'équipe technique, toutes les applications et les serveurs sont développés en interne, et également de renforcer l'équipe commerciale pour aller chercher de nouveaux réseaux". Des discussions sont en cours avec Limoges Métropole, et "c'est signé avec le réseau briviste Libeo", car l'idée est, à terme, d'aller avec une seule application mobile dans plusieurs réseaux de transports. Aujourd'hui Bordeaux, puis Brive, demain peut-être Limoges, et pourquoi pas Nantes, Paris, etc...

Actuellement Myzee Technology fait 150.000 euros de chiffre d'affaire annuel. L'idée est de doubler ce chiffre chaque année, avec aussi une montée en puissance équivalente des emplois. "Actuellement, nous sommes cinq dans l'entreprise, on devrait être une dizaine à la fin de l'année, car l'objectif est également de doubler les effectifs chaque année, en technique, commercial et marketing" conclut Romain Combe.