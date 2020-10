La nouvelle éco : l'application stéphanoise anti-gaspi Meal Canteen se déploie en Ile-de-France

Après les cantines de plusieurs lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et de collèges de la Loire et du Rhône, Meal Canteen l'application anti-gaspi Meal Canteen part à la conquête de la restauration collective en, Ile-de-France. La start-up stéphanoise lance au mois de novembre un projet de développement auprès des entreprises, des collectivités et des établissements scolaires franciliens, avec le soutien de l'Ademe, l'Agence de la transition écologique.

"L'Ademe nous accompagne dans un plan d'envergure d'équipement de dix établissements franciliens pour faire la démonstration de l'efficacité de notre solution", se félicite Denis Olivier, le fondateur de Meal Canteen. Trois après la lancement de l'application, conçue à Saint-Étienne, il explique que dans les établissements qui utilisent l'application, le gaspillage alimentaire est réduit de 18 à 23%.

Une loi pour rendre obligatoire la réservation dans la restauration collective

Denis Olivier rappelle que Meal Canteen s'inscrit dans une démarché d'économie circulaire, puisque l'entreprise se rémunère "sur les économies réalisées par les cuisines, et _la perte par plateau repas est de 68 centimes selon l'Ademe_, soit 2,7 milliards de dépenses inutiles sur les 4 milliards de repas servis chaque année en France". Les revenus ont été à la baisse en ce début d'année à cause du confinement. "On a atteint 135.000 utilisateurs jusqu'à mi-mars avant que malheureusement le Covid ferme pas mal d'établissements", explique Denis Olivier. Et depuis, la reprise n'a été que partielle, ajoute le fondateur de Meal Canteen, en raison du recours important au télétravail en entreprise.

Mais il y a une bonne raison de se réjouir selon Denis Olivier, c'est l'écho que trouve son engagement : "on a une aide précieuse qui est la Convention citoyenne pour le climat [...] qui a demandé qu'une portion distribuée dans la restauration collective soit alignée à une commande réelle, en clair une réservation". Un enjeu important pour Meal Canteen qui devrait "dans les prochains mois se traduire par un texte de loi qui placerait la France comme le premier pays au monde à rendre obligatoire la réservation dans la restauration collective".

