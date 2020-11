La nouvelle éco : l'application "Sugg" permet aux restaurateurs bretons de partager leurs menus à emporter

Sur Facebook, des groupes "On va au resto" fleurissent un peu partout en France, y compris en Bretagne à Brest, Concarneau, Lannion, Lorient ou encore Vannes. L'entreprise Sugg propose aux restaurateurs de partager leur menu du jour avec les clients à proximité.

Les applications Sugg Pro et Sugg 11/44 permettent aux restaurateurs de partager leurs menus avec les clients à proximité de leur établissement.

Vous avez peut-être vu passer les groupes "On va au resto" sur Facebook ces dernières semaines. En Bretagne, c'est le cas à Concarneau, mais également à Brest ou encore à Lannion, Lorient et Vannes. Ce sont des initiatives de l'entreprise Sugg, qui a développé deux applications. La première, Sugg Pro, à destination des restaurateurs sur laquelle ils peuvent partager une photo de leur menu du jour à emporter. La seconde, Sugg 11 44, vise les clients. "Les clients qui se trouvent à proximité, puisque l'application fonctionne avec la géolocalisation, pourront voir les menus disponibles. Ils recevront une notification à 11h44 tous les jours, d'où le nom", indique Frédéric David, le gérant et créateur de Sugg.

Le fonctionnement est simple : le restaurateur s'inscrit sur l'application, prend en photo son ardoise et la partage. L'entreprise se charge ensuite de la partager sur les groupes Facebook, mais également sur Google "car c'est 90% des recherches", indique Frédéric David. "On s'est aperçu que les restaurateurs n'ont pas toujours le temps de communiquer sur les réseaux sociaux, donc c'est une aide, c'est une vitrine supplémentaire dans une période difficile pour eux", ajoute le gérant de Sugg.

Application gratuite pendant la crise sanitaire

L'entreprise Sugg, basée à Poitiers, se développe sur tout le territoire. "Nous ne recevons pas encore d'argent à cause de la crise sanitaire. Mais nous bénéficions d'aides de la région Nouvelle-Aquitaine, alors il était important pour nous d'aider, à notre façon, les restaurateurs", sourit Frédéric David.

L'application Sugg Pro est gratuite pendant la durée de la crise sanitaire pour les restaurateurs. Pour ceux qui ne l'utilisent pas encore, l'entreprise propose un code spécial (RESTO2020) pour bénéficier de l'offre.