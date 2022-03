La maison Armagnac Delord Frères craint les répercussions économiques du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. 15 % de son chiffre d'affaires à l'export est réalisé en Russie. Les bouteilles peuvent encore être livrées jusqu'à Riga en Lettonie mais pas sûr qu'elles puissent entrer en Russie.

La nouvelle éco : l'Armagnac du Gers au cœur de la guerre entre la Russie et l'Ukraine

A Lannepax, dans le Gers, Jérôme Delord est producteur d'Armagnac depuis 20 ans avec son frère. Depuis quatre générations, sa famille vit de cette eau de vie, grâce aux 42 hectares de vignoble. L'Armagnac a le vent en poupe, pour les cocktails notamment, dans de nombreux pays du monde, en Asie, aux Etats-Unis et en Russie, même si ce pays n'est plus le premier marché à l'export de l'Armagnac. Le marché russe représente le troisième marché en valeur et le quatrième en volume.

Jérôme Delord, d'Armagnac Delord Frères Copier

Le conflit russo-ukrainien pourrait porter atteinte au chiffre d'affaires de Jérôme Delord, il exporte 70 % de ses 200 000 bouteilles à l’étranger, dont 15 % en Russie.