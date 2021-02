La nouvelle éco : L'Armoire générale vous aide à faire le vide dans votre dressing

C'est une manière de dépoussiérer le bon vieux concept de friperie. Le 6 mars, la Mancelle Candice Logereau organisera le premier vide-dressing de sa jeune entreprise d'achat et revente de vêtements, L'Armoire générale. Et le rendez-vous affiche déjà complet : tous les créneaux de rendez-vous dans son show-room, rue Prémartine, ont été réservés. "C'est qu'il y a un vrai marché pour ça, se réjouit l'entrepreneuse, et depuis le premier confinement, les gens ont vraiment envie de se mettre à la seconde main."

Le principe est simple, proche du dépôt vente : vous confiez à Candice les vêtements dont vous voulez vous débarrasser, en les déposant dans son show-room (elle se déplace aussi pour les enlever à votre domicile dans un rayon de 10 km autour du Mans, moyennant 5 €). Des vêtements homme et femme, plutôt de marques "moyen-haut-de-gamme" et en parfait état : "Ni trou, ni tâche, ni bouloches". Lorsqu'elle les revend, les recettes sont partagées 50-50. Mais la commission est dégressive : "Plus l'article est cher, plus ma commission diminue."

S'il existe aujourd'hui de nombreux moyens de revendre des vêtements aujourd'hui, notamment par le biais de la très populaire application Vinted, le concept de L'Armoire générale vise plus spécifiquement des personnes "qui n'ont pas le temps ou l'énergie de revendre" et qui disposent de dressings conséquents : "Je prends bien évidemment des gens qui n'ont que quelques pièces, mais je récupère souvent un dressing complet, pour que les gens puissent s'en débarrasser et récupérer un peu d'argent." À l'approche de sa première journée de vente, Candice Logereau disposait déjà de 300 pièces en stock.