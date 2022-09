La Nouvelle Eco : L'artisanat, 64% d'apprentis en plus chez les BTS sur un an

+ 17% entre 2019/20 et 2020/21. Gérard Fourgeaud reçoit Catherine Elie, directrice de l'Institut Supérieur des Métiers qui a mené l'analyse des chiffres en partenariat avec la MAAF

France Bleu Isère: Selon votre étude l'artisanat attire plus d'apprentis que les années précédentes?

Catherine Elie, directrice de l'ISM Copier

- Catherine Elie: Absolument, c'est vrai dans la région Auvergne Rhône-Alpes comme l'ensemble du territoire français, avec une hausse, quand même assez élevée, dans la région de 17% qui est la même, d'ailleurs, pour le département de l'Isère. C'est un score historique qu'on n'a pas vu depuis plus d'une dizaine d'années.

Comment l'expliquez vous?

- Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette montée de l'apprentissage que nous voyons dans l'artisanat mais qui n'est pas propre à l'artisanat. Premier facteur, il y a eu une réforme de l'apprentissage fin 2008. Il y a eu des mesures d'aides exceptionnelles qui ont été votées pendant la crise sanitaire pour permettre aux entreprises de se lancer dans la formation et l'emploi d'apprentis. Le deuxième facteur, c'est que les entreprises artisanales ont globalement un niveau d'activité en hausse. Alors c'est vrai dans l'artisanat du bâtiment, c'est vrai aussi dans les métiers de l'alimentation, donc on est plutôt dans un bon contexte économique. Autre point favorable, la filière apprentissage a une image de plus en plus attractive. C'est lié au fait que cette filière d'apprentissage se développe maintenant dans l'enseignement supérieur et donc cela modifie la perception que peuvent avoir les parents. Et cela profite évidemment aussi à l'artisanat. Les métiers de l'artisanat sont attractifs pour les jeunes, comme la pâtisserie, typiquement depuis cinq ans, qui a attiré énormément de vocations. Puis, dernier facteur, comme vous le savez, les entreprises artisanales ont des difficultés de recrutement. Elles ont eu de l'activité, donc elles ont besoin de trouver du personnel. Et une des meilleures façons pour elles de préparer leurs futurs salariés, c'est de former des jeunes apprentis puisque dans un cas sur deux, ces jeunes apprentis seront salariés, ensuite, dans les entreprises.

Et notamment, la plus grosse progression, ce sont les BTS avec 64%

- Oui, alors on peut former en apprentissage jusqu'au master, mais c'est un phénomène nouveau dans l'artisanat. De plus en plus de jeunes préparent le BTS dans une entreprise artisanale. En Isère, ils sont plus de 280 qui se sont inscrits pour préparer leur BTS. C'est un phénomène tout à fait nouveau. Ce sont des BTS qui préparent soit à la gestion de l'entreprise, à la commercialisation, à la négociation, au digital ou bien qui préparent à des métiers, notamment dans la maintenance de véhicules.