La nouvelle éco : l'association Adie organise des ateliers gratuits Alsace pour créer son entreprise

La crise sanitaire a également été un vecteur de création d'entreprise, selon Angèle Mignonac, directrice régionale de l'Adie, une association qui accompagne les entrepreneurs dans la création et le développement de leur activité. "Il y a beaucoup d'initiatives en ce moment. Je pense que le confinement et la situation sanitaire ont plutôt fait réagir et réfléchir les personnes. Beaucoup se posent la question de créer une entreprise maintenant", notamment dans les secteur du service et du commerce.

Angèle Mignonac constate qu'il y "a beaucoup de projets de reconversions". Elle conseille aux entrepreneurs de "ne pas démarrer trop vite, sans avoir vraiment réfléchi à son statut juridique, ni avoir réalisé une étude de marché, ni au plan de financement". Beaucoup font cette erreur selon elle. L'Adie peut également proposer un financement.

L'association propose des ateliers gratuits jusqu'au 4 juin pour soutenir l'entreprenariat dans les quartiers ou des webconférences.