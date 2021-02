La nouvelle éco : l'association de coworking Zam s'installe dans la gare d'Aÿ Champagne

Pour le moment il faut de l'imagination pour imaginer cette gare d'Aÿ Champagne en espace de coworking. C'est pourtant bien le projet : l'association Zam a remporté l'appel "1001 gares" lancé par la SNCF en 2019 : "On a monté un projet en quelques semaines seulement", explique la Présidente de l'association Typhen Ferry, "On a hâte, ça a quelque chose de magique d'investir un lieu comme celui-là, ce sera chouette !".

Aujourd'hui la quarantaine d’adhérents de Zam se partage une salle de réunion et une salle de travail de 50 mètres carrés dans la citadelle d'Aÿ. Demain, elle disposera de 300 mètres carrés sur trois niveaux : "Avec au rez-de chaussée un espace collaboratif, une salle de réunion partagée et on réfléchit à un café associatif, bref un espace ouvert sur l'extérieur", précise Typhen Ferry. Ouvert, d'autant que la gare continue de fonctionner et d'accueuillir des voyageurs : "On trouve ça très bien, ça va créer du passage et de la visibilité".

La gare d'Aÿ Champagne offrira 300m carrés de locaux - Typhen Ferry

L'association Zam prend en charge les travaux. La SNCF reste propriétaire des murs - Typhen Ferry

L'association Zam paiera 20 000 euros par an de loyer - Typhen Ferry

La SNCF garde la propriété des murs, participe aux travaux et propose un loyer très modéré

Avant de s'installer dans les locaux, encore faut-il faire des travaux, pour un coût estimé de 300 000 euros, en partie pris en charge par la SNCF : "Elle a une enveloppe maximum de 200 000 euros, mais on ne sait pas encore combien elle nous donnera donc on cherche des financements complémentaires", explique la Présidente de l'association Zam. La SNCF reste propriétaire des murs et touchera un loyer de 20 000 euros par an : "C'est bien moins cher qu'un loyer dans le privé", avoue Typhen Ferry, "C'est une sorte de partenariat avec la SNCF et on a tout un tas de contraintes dans une gare qui font que le projet est peut-être moins simple que dans un espace fait pour ce genre d'activité, mais à l'inverse ça nous permet de bénéficier de ce loyer modéré".

Si tout se passe comme prévu, l'association Zam devrait investir les lieux d’ici un an et demi.

