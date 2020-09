"La nouvelle éco" : en Mayenne, l’association des aides à domicile en milieu rural peine à recruter

Les aides à domicile ont joué un rôle majeur depuis le début de la crise sanitaire pour permettre la continuité des soins et maintenir le lien social avec les plus vulnérables. Mais l'association Aide à domicile en milieu rural (ADMR) n'arrive pas à attirer suffisamment de candidats.

De la toilette au repas, en passant par le ménage et l'aide à l'entretien de la maison : les aides à domicile sont souvent le dernier rempart pour maintenir l'autonomie des plus fragiles. En Mayenne, près de 1000 salariés travaillent au sein des 48 associations locales de l'Aide à domicile en milieu rural (ADMR). L'équipe cherche aujourd'hui à s'agrandir, comme l'explique Christine Hochet, présidente de la fédération ADMR Mayenne :

Sur l'ensemble du département, nous recrutons 60 aides à domicile en CDI

Des embauches sous forme de temps partiel ou proches du temps plein, sans condition de diplôme. A l'échelle du pays, cela représente près de 10 000 postes à pourvoir :

Nathalie Saveneau est aide à domicile à Evron et secrétaire du syndicat ADMR Mayenne. En plus du manque de reconnaissance dont souffre la profession, elle dénonce des conditions de travail souvent difficiles par rapport aux salaires : "Je fais partie des aides à domicile avec le plus d'heures par mois et j'ai un diplôme d'auxiliaire de vie, mais mon salaire dépasse à peine les 1200 euros". En moyenne, elle rend visite à une dizaine de personnes différentes chaque jour.

Il ne faut pas oublier qu'on travaille tôt le matin, tard le soir, souvent le weekend, et qu'il est difficile d'être confronté à la maladie au quotidien

Avec une quinzaine d'aides à domicile d'Evron et des communes voisines, Nathalie Saveneau a lancé ce syndicat pour sensibiliser l'opinion aux difficultés de la profession, demander une revalorisation des salaires mais aussi améliorer la formation des débutants. "On a eu le sentiment d'être les oubliés du Ségur de la Santé. Nous n'avons eu le droit à aucune prime de la part de l'Etat. C'est le département qui a compensé, sous condition de nombreux critères."

Selon la syndicaliste, pour favoriser les embauches, il faut offrir un statut à part entière aux aides à domicile, en les intégrant dans la catégorie des soignants.