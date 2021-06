La Nouvelle Eco - L'association des commerçants de Beaulieu-sur-Dordogne reprend du service

Elle était "en sommeil" depuis deux. La voilà de retour : l'Association des commerçants de Beaulieu-sur-Dordogne, ou plus précisément l'Association des Artisans et Commerçants du pays Bellocois reprend du service autour d'une "équipe renouvelée, motivée, qui a envie d'avancer et de recréer du lien" explique son nouveau Président, Christophe Dufréchon, élu fin mai dernier.

Une association pour ceux qui sont à Beaulieu toute l'année

Pourquoi faire ? "Les commerces vont très bien à Beaulieu" reconnaît Christophe Dufréchon, "dans la période estivale" précise-t-il. "Mais Beaulieu vit aussi le reste de l'année, et le reste du temps, nous avons également besoin de vivre, d'animer le village, de se retrouver avec nos clients de tous les jours, ceux qui nous font vivre toute l'année" explique-t-il. "Il est donc nécessaire de recréer du lien avec eux et d'essayer d'améliorer l'offre globale que nous leur proposons, en essayant peut-être de faire venir d'autres commerçants sur Beaulieu".

De quelle manière ? "En aidant éventuellement des porteurs de projets, en leur établissant un business-plan, un prévisionnel, qui leur permette d'avoir une vraie visibilité pour s'installer à Beaulieu. Et pourquoi pas lancer des appels à candidatures pour trouver des gens qui veulent s'installer dans le village. En travaillant aussi sur le manque d'offre sur certains types de commerces" poursuit le nouveau Président.

Il faut sortir de ce côté solitaire qui nous a été imposé, pour revenir à un côté solidaire

Lesquels ? "Un commerce d'habillement, par exemple. Il y en avait un qui a fermé voilà un an et demi, il n'a pas été remplacé, donc il y a une vraie opportunité dans ce domaine là notamment".

Mais au-delà de tous ces projets, le premier but de l'association sera tout simplement de recréer du lien, surtout après ces périodes de confinement à répétition. Pour Christophe Dufréchon, "il est nécessaire de sortir de ce côté solitaire qui nous a été imposé, pour revenir vers un côté solidaire, pour essayer de refaire des choses ensemble et prendre du plaisir à se retrouver" a-t-il conclu.