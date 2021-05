Des serviettes hygiéniques lavables et durables, entièrement fabriquées à Amiens, c'est l'idée de l'association Règles Solidaires, un projet de lutte contre la précarité menstruelle. Pour s'inscrire dans une démarche d'économie sociale et solidaire, elle s'est associée à Ozange-Ménage Service, le récent atelier de couture rue d'Abbeville, à Amiens qui emploie des personnes en réinsertion sociale pour les confectionner.

Ces kits de trois serviettes hygiéniques (pour la nuit et le jour) sont conçues avec du coton biologique provenant de Lyon, d'une grande capacité absorbante, pas de produits chimiques pour blanchir la serviette contrairement aux serviettes jetables, pour celles-ci le tissu est noir. Le tissu plastifié pour protéger le coton est fourni par l'entreprise Malterre, basée à Moreuil, au sud d'Amiens.

La Nouvelle éco : l'association Règles Solidaires lance son kit de serviettes hygiéniques réutilisables

L'association Règles Solidaires espère en distribuer quelques centaines en octobre : "Le gouvernement donne des subventions pour permettre aux étudiantes de s'acheter des protections jetables, et l'on souhaite qu'elles aient le choix de s'orienter vers une solution plus écologique même si elles n'en ont pas le budget", explique Nathalie Lachambre, coordinatrice de l'association.

Une femme dépense en moyenne 3 800 € pour l’achat de protections hygiéniques durant toute sa vie. Selon la Fédération des associations générales étudiantes, sur 6 500 étudiant.es interrogé.es en France, "13% déclarent avoir déjà dû choisir entre acheter des protections hygiéniques et un autre produit de première nécessité, 33% estiment avoir besoin d'une aide pour s'en procurer".

Pour atteindre l'objectif de 4 600 protections, l'association a lancé une cagnotte en ligne sur HelloAsso.

100 000 € sont nécessaires pour produire 4 600 kits (3 serviettes et une pochette) au prix unitaire de 25 €. La conception et la réalisation du kit des trois protections seront prises en charge par l’association amiénoise d’économie sociale et solidaire Ozange-Ménage Service.