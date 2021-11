La Nouvelle Eco : l'association rennaise Loisirs Pluriel primée par la fondation de François Hollande

L'association est née à Rennes il y a trente ans. Son but action consiste à rassembler les jeunes atteints de handicaps et des enfants valides dans des accueils de loisirs :"il y a des enfants qui témoignent en disant "à Loisirs pluriel les autres enfants ont des chaussettes de couleurs différentes" et le handicap n'est pas quelque chose qui ressort" explique Maud Sourdin, la responsable des partenariats de l'association. Aujourd'hui, une trentaine d'antennes de l'association sont dispatchées un peu partout en France, et principalement en Bretagne.

De 100 à 300.000 euros sur trois ans

Désormais l'association veut voir plus grand et souhaite renforcer son réseau d'associations en créant six nouvelles associations en trois ans. C'est d'ailleurs sur cette durée que la fondation la France s'engage va accompagner l'association à travers un cahier des charges qui va être prochainement fixé. En plus de l'accompagnement stratégique dans son développement, le réseau Loisirs pluriel va bénéficier d'une enveloppe de 100 à 300.000 euros sur cette durée.