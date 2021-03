Coup de projecteur sur l'association Toucy Entraide qui fournit une aide alimentaire aux plus démunis et propose aussi un vestiaire avec des vêtements d'occasion pas chers. Avec la crise sanitaire, les bénévoles sont fortement sollicités en ce moment.

La nouvelle éco : l'association Toucy entraide encore plus mobilisée avec la crise sanitaire

Le covid donne encore plus de travail aux associations caritatives comme l'association Toucy Entraide. Elle fournit une aide alimentaire aux plus démunis et propose aussi un vestiaire avec des vêtements d'occasion pas chers. Johanne Griéco est la présidente de Toucy entraide.

-Comme les autres associations caritatives, avez-vous enregistré une forte hausse du nombre de vos bénéficiaires cette année ?

Oui, tout à fait. En 2020, nous avons constaté une hausse de 40% de l'aide alimentaire qui fait que nous avons distribué 2.045 colis, soit 21.140 par repas.

-L'Association vient en aide aux personnes qui lui sont envoyées par les services sociaux dans les communes, dans le département, etc. Quel est le profil de ces nouveaux bénéficiaires que vous avez forcément rencontré puisque vous leur avez distribué de l'aide ?

Ce sont des personnes qui ont des emplois précaires, qui se retrouvent au chômage et parfois sans rien. Des familles monoparentales qui se retrouvent souvent dans une précarité importante. Des gens qui sont déjà sur le fil, des personnes seules qui ont des dossiers bloqués par exemple.

-Alors, pour financer vos actions, vous comptez bien sûr sur les dons, sur le vestiaire. Est ce que ça permet aujourd'hui de couvrir la hausse de vos besoins ?

Non, pas tout à fait, mais ça permet surtout d'acheter des produits de qualité. Mais évidemment, ça ne couvre pas entièrement, malheureusement, nos besoins financiers.

Vous avez lancé des jardins potagers avec le soutien d'une autre association du secteur, le Parc. Comment ça se passe pour ce potager ?

En 2019, nous avons décidé de faire ces potagers pour améliorer la qualité des colis distribués avec l'association le Parc et la collaboration de deux autres associations : l'EPNAK de Mézilles et l'association Charles de Foucault. Elles viennent bénévolement nous aider pour cultiver ces potagers. Il y a un potager et un verger.

Ça permet vraiment d'enrichir les produits que vous proposez, d'offrir des produits et légumes frais qui font souvent défaut lorsqu'on est en difficulté financière ?

Oui, tout à fait. Non seulement nous avons des légumes frais, mais on insiste aussi beaucoup auprès des familles avec enfants pour leur donner des laitages en particulier, pour une bonne alimentation.