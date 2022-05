La Nouvelle Eco : L'Atelier à Croc lance un petit beurre à base de farine de pois chiche

Créée en 2019, l'entreprise dijonnaise L'Atelier à Croc se lance dans une gamme de gâteaux sucrées : le Petit Croc, un biscuit au beurre. Il est produit à base de farine de pois chiche ce qui donne un produit plus saint et plus respectueux de l'environnement par rapport aux gâteaux classiques.

Depuis le début du mois de mai 2022, le Petit Croc, le biscuit type petit beurre de l'entreprise L'Atelier à Croc est disponible dans les supermarchés Auchan et B1 de Bourgogne-Franche-Comté. La start-up dijonnaise avait déjà commercialisé en 2019, à sa création, des gâteaux apéritifs à base de farines de lentilles et pois chiches, cette fois elle s'attaque au sucrée. Le principe reste le même : produire des produits issus de cultures de légumineuses françaises, plus respectueuses de l'environnement et plus saines.

Un produit 100% français

L'une des ambitions de la jeune entreprise, c'est de proposer un produit entièrement issu de productions françaises. D'abord, la conception des recettes se fait à Dijon, où est situé le siège de l'entreprise. Gabriel Bernier, est un des six co-fondateurs : "j'ai fait mes études à Agrosup Dijon, et c'est une ville qui a une vraie volonté de soutenir les entreprises agroalimentaires".

Pour ce qui est des légumineuses, elles sont cultivées en Bourgogne et Rhône-Alpes pour les lentilles et dans le sud de la France pour les pois-chiches. Les Petit Croc sont ensuite produits en Bretagne, pour être vendu dans les supermarchés Auchan et B1 de Bourgogne-Franche-Comté.

Un tour de France des produits qui peut paraitre étrange pour une entreprise qui promeut une activité durable et respectueuse de l'environnement, mais d'après Gabriel Bernier, c'est la meilleure alternative : "on essaie de faire en sorte que les matières premières soient le plus proche possible du lieu de production. Dans l'industrie, on a du mal à réfléchir à une échelle plus petite qu'un pays ou une grande région".

Plus sain, mais plus cher?

L'autre promesse du Petit Croc, c'est un produit sain avec une notre de A sur le nutri-score. Le retour de la médaille, c'est un produit un peu plus cher que les prix classiques mais raisonnable explique Gabriel Bernier : "le paquet est a 1,45 euros, avec 16 biscuits dedans, c'est un tarif qu'on a voulu assez accessible". Un prix qui reste cependant plus élevé que les célèbres petits beurres de la marque Lu : pour 1,89 euros, la boîtes contient quarante-huit biscuits.

L'objectif de L'Atelier à Croc c'est pourtant bien de proposer un produit accessible au plus grand nombre : "il faut forcément payer un peu plus cher, mais on ne paye pas forcément beaucoup plus cher. Et si tout le même se met à manger du Petit Croc, on pourra baisser les prix", conclue Gabriel Bernier.