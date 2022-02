La nouvelle éco : l'atelier de Claret, un espace de fabrication numérique dans un lieu collaboratif

L'atelier de Claret est un tiers-lieu dans le nord de l'Hérault. Deux employés ont pu y être embauchés il y a quelques mois grâce à une subvention. Dans cet espace collaboratif, des machines de fabrication numérique sont mises à la disposition des adhérents à l'association. Notamment des imprimantes 3D et des machines de découpe laser. Interview avec Jérôme Berthonneau, en charge de la partie administrative et formation de l'atelier de Claret.

À l'atelier de Claret, il y a un espace avec des imprimantes 3D. Il suffit d'adhérer à l'association pour la somme de 30 euros pour pouvoir les utiliser ?

On peut utiliser toutes les ressources matérielles et intellectuelles et toutes les compétences de l'atelier parce que nos adhérents ont des électroniciens, des professeurs, des ingénieurs, des roboticiens. On a des gens qui font de la conception assistée par ordinateur, etc. Le but du jeu, c'est de venir utiliser ses compétences, ces matériels, pour faire ce qu'on a envie de faire ou ce que les matériels permettent de faire. Ça peut être du prototypage très pointu pour des entrepreneurs ou des gens qui veulent monter leur entreprise. Et donc, on est dans des projets professionnels. Ça peut être de la fabrication de bijoux, ça peut être de la gravure sur divers matériaux. Les enfants font des abris à chauve-souris, ils font des cabanes à oiseaux, etc. Donc la palette de ce qui peut être construit est fabriqué avec ces objets et sans limite. La seule limite, c'est l'imagination des utilisateurs.

L'Association a deux employés depuis peu. Le but, c'est aussi de développer des projets avec les communes du Grand Pic Saint-Loup ?

L'idée, c'est non seulement d'avoir les locaux à Claret qui hébergent déjà ces matériels-là, mais très rapidement d'être en mesure de déployer ce même type de matériel de découpe laser, impression numérique et d'autres matériels. Et nous, de nous déplacer, d'aller à la rencontre des acteurs du territoire et encore une fois, ça peut être des professionnels, ça peut être des municipalités, ça peut être des centres de loisirs et de faire des initiations aux enfants, ça peut être dans les maisons de retraite, ça peut être tout est possible. L'idée, c'est juste susciter l'envie des gens de créer et d'utiliser tout ça.

On peut ne pas du tout savoir utiliser une imprimante 3D, mais pourtant pouvoir venir ici, fabriquer son bijou et on va nous accompagner ?

Il est possible de venir se former aux outils ou alors de solliciter les compétences de ceux qui savent faire et notamment de notre faute. Manager, qui est ingénieur en conception informatique et qui lui a toutes les compétences et qui est là pour aider, pour accompagner, etc.

Le Pic Saint Loup en impression 3D. © Radio France - Morgane Guiomard