La Nouvelle Eco : l'Atelier du Chocolat à Pau, haut lieu de la gourmandise !

En France nous consommons chaque année, 400 000 tonnes de chocolat. Mais forcément pour 2020, ce chiffre sera en baisse. L'Atelier du Chocolat, à Pau et Bayonne, a stoppé toutes ses ventes dès l'ordonnance du confinement, à moins d'un mois des fêtes de Pâques. On imagine la stupeur. Mais au-delà de la fermeture des Boutiques, quid de tous les produits déjà préparés ? C'est là, qu'à Bayonne, la maison-mère a pris le relais pour écouler la majeure partie de la marchandise "Pascale", grâce à la mise place d'un drive, qui a plus que limiter la casse.

Après un été plus que correct qui permet à l’Atelier du Chocolat à Pau de sortir la tête de l’eau, on se prépare maintenant pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. Les matières premières, arrivent petit à petit, et chacun va s'appliquer à donner le meilleur de lui même. Certes, il sera difficile de rattraper le manque à gagner accumulé, mais on espère bien que les Français vont consommer les 33 000 tonnes de chocolats, qui s'écoulent chaque année, pour la quinzaine des fêtes.

